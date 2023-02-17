【新冠感染】３月起公立醫院及院舍核酸檢測要求改以快測取代

《經濟通通訊社１７日專訊》政府今日公布，因應２０１９冠狀病毒病疫情最新發展及核酸

檢測整體需求，將由３月１日（星期三）起，將公立醫院及安老院和殘疾人士院舍的核酸檢測要

求以快速抗原測試取代，並會由同日起停止於社區檢測網絡提供免費核酸檢測服務及縮減核酸檢

測運作規模。



＊社區檢測中心及檢測站停止提供免費核檢服務＊



為繼續保護重點人群及重點場所，公立醫院及院舍的探訪人士仍須於探訪前２４小時內進行

快速抗原測試並獲陰性結果，方可探訪。公立醫院臨床員工，以及院舍員工及住客亦應繼續每日

進行一次快速抗原測試，以減低對公立醫院病人和院舍人士的病毒傳播風險。

因應強制性質的核酸檢測要求已全面撤銷，政府亦會由３月１日起停止於社區檢測中心及檢

測站提供免費核酸檢測服務，自費核酸檢測服務仍會維持。



＊僅保留２１個社區檢測中心及檢測站＊



政府亦會由３月１日起適度減少社區檢測中心及檢測站數目，保留２１個使用量較高的社區

檢測中心及檢測站，繼續為需要取得檢測結果的市民（如作為工作或出行外遊所需證明）提供自

費核酸檢測服務。其餘６４個現有社區檢測中心及檢測站則會由同日起停止運作，相關場地會逐

步回復至其原有用途。另外，香港國際機場亦設有全日２４小時運作的快速核酸檢測中心，方便

旅客在出行前進行自費檢測，並於兩小時內獲取結果。



＊政府：有需要時再調整檢測設施的數目＊



政府發言人表示，會繼續檢視核酸檢測的需求，並與各檢測承辦商保持緊密溝通，根據實際

情況，在有需要時就檢測設施的數目和開放時間作出進一步調整，讓社會在復常路上繼續穩步前

行。（ｃｌ）

