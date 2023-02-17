《經濟通通訊社１７日專訊》面對席捲華爾街的成本壓力，美國銀行終於作出決定，計劃削
減投行部門職位。
知情人士透露，目前正討論的裁員計劃可能影響美銀大約２００名職員，預料將在未來幾周
內開始裁員，但最終決定尚未作出。
分析指，在企業交易活動明顯反彈前，金融行業將繼續依靠裁員來控制成本。如果股票發行
和企業併購活動保持低迷，已經裁員的公司則可能需要考慮更多節省支出的方法。
美國銀行的代表對報道不予置評。（ｒｃ）
17/02/2023 10:11
【外圍經濟】美國銀行計劃裁減投行部門職位，或涉２００僱員
《經濟通通訊社１７日專訊》面對席捲華爾街的成本壓力，美國銀行終於作出決定，計劃削
減投行部門職位。
知情人士透露，目前正討論的裁員計劃可能影響美銀大約２００名職員，預料將在未來幾周
內開始裁員，但最終決定尚未作出。
分析指，在企業交易活動明顯反彈前，金融行業將繼續依靠裁員來控制成本。如果股票發行
和企業併購活動保持低迷，已經裁員的公司則可能需要考慮更多節省支出的方法。
美國銀行的代表對報道不予置評。（ｒｃ）
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