【外圍經濟】七成受訪經濟師預料日本央行７月前收緊貨幣政策

《經濟通通訊社１７日專訊》《彭博社》的一項調查顯示，日本首相岸田文雄出人意料地選

擇植田和男繼任央行行長後，市場正在迅速重新評估貨幣政策的路徑。

岸田提名植田後進行的民意調查顯示，３９名受訪者中約７０％表示央行將在７月前採取緊

縮措施，高於上個月的５４％。超過一半經濟師認為日本央行的下一步行動是廢除目前控制政府

債券孳息率的制度。

植田將於４月９日上任。（ｒｃ）

