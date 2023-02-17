《經濟通通訊社１７日專訊》英國首相辛偉誠前往北愛爾蘭與各方進行會談，市場期望英國
和歐盟將在未來幾天就脫歐後的貿易安排達成協議。
知情人士表示，外交大臣祁湛明周五（１７日）將與歐盟委員會副主席塞夫科維奇
（Ｍａｒｏｓ Ｓｅｆｃｏｖｉｃ）共進午餐，表明雙方都希望達成協議，以解決長期存在的關
於北愛爾蘭協議的分歧。
１月時，英國和歐盟的談判代表就解決長達數年的分歧達成臨時協議。雙方已經進行了數周
的談判，官員接近就大多數懸而未決的問題達成協議，包括海關、國家援助和農產品衛生檢查等
。（ｒｃ）
17/02/2023 11:21
【國際要聞】辛偉誠出訪北愛爾蘭，或簽訂脫歐後貿易安排協議
《經濟通通訊社１７日專訊》英國首相辛偉誠前往北愛爾蘭與各方進行會談，市場期望英國
和歐盟將在未來幾天就脫歐後的貿易安排達成協議。
知情人士表示，外交大臣祁湛明周五（１７日）將與歐盟委員會副主席塞夫科維奇
（Ｍａｒｏｓ Ｓｅｆｃｏｖｉｃ）共進午餐，表明雙方都希望達成協議，以解決長期存在的關
於北愛爾蘭協議的分歧。
１月時，英國和歐盟的談判代表就解決長達數年的分歧達成臨時協議。雙方已經進行了數周
的談判，官員接近就大多數懸而未決的問題達成協議，包括海關、國家援助和農產品衛生檢查等
。（ｒｃ）
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