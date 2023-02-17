  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/02/2023 11:21

【國際要聞】辛偉誠出訪北愛爾蘭，或簽訂脫歐後貿易安排協議

　　《經濟通通訊社１７日專訊》英國首相辛偉誠前往北愛爾蘭與各方進行會談，市場期望英國
和歐盟將在未來幾天就脫歐後的貿易安排達成協議。
　　知情人士表示，外交大臣祁湛明周五（１７日）將與歐盟委員會副主席塞夫科維奇
（Ｍａｒｏｓ　Ｓｅｆｃｏｖｉｃ）共進午餐，表明雙方都希望達成協議，以解決長期存在的關
於北愛爾蘭協議的分歧。
　　１月時，英國和歐盟的談判代表就解決長達數年的分歧達成臨時協議。雙方已經進行了數周
的談判，官員接近就大多數懸而未決的問題達成協議，包括海關、國家援助和農產品衛生檢查等
。（ｒｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話17/02/2023
《午市前瞻》股市將調整以反映重估加息幅度 煤炭股難維持高派息
人氣文章大行報告17/02/2023
【大行炒D乜】渣打、東亞績後大行點評價　click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning17/02/2023
溫鋼城料美國下月加息半厘機會微　港股維持21000-23000區間上落
人氣文章中國故事16/02/2023
《神州經脈》中國續拋美債　習近平接受邀請方便時訪伊　A股跳水
人氣文章財經熱話16/02/2023
阿里獲多家知名基金增持一度炒上　業績前應如何部署？
人氣文章財經熱話16/02/2023
【領展供股】如何避免供股後出現碎股？有貨冇閒錢點供？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金