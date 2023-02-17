《經濟通通訊社１７日專訊》ＡＴ＆Ｔ於周四（１６日）出售１７﹒５億美元的投資級債券
，以償還去年簽訂的定期貸款。
知情人士透露，ＡＴ＆Ｔ出售２０２６年到期的高級無抵押票據，票據的孳息率將比美國國
債高出 １﹒２個百分點，而最初討論的孳息率為高出１﹒３５個百分點。
分析指，這似乎是短期的債務管理。ＡＴ＆Ｔ有充足的流動性，擁有近４０億美元的現金，
預計今年將產生超過８０億美元的自由現金流。（ｒｃ）
17/02/2023 13:11
【外圍經濟】ＡＴ＆Ｔ出售１７﹒５億美元債券以償還定期貸款
《經濟通通訊社１７日專訊》ＡＴ＆Ｔ於周四（１６日）出售１７﹒５億美元的投資級債券
，以償還去年簽訂的定期貸款。
知情人士透露，ＡＴ＆Ｔ出售２０２６年到期的高級無抵押票據，票據的孳息率將比美國國
債高出 １﹒２個百分點，而最初討論的孳息率為高出１﹒３５個百分點。
分析指，這似乎是短期的債務管理。ＡＴ＆Ｔ有充足的流動性，擁有近４０億美元的現金，
預計今年將產生超過８０億美元的自由現金流。（ｒｃ）
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