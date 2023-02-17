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17/02/2023 13:34

【外圍經濟】美國不可能食品加州裁員１３２人

　　《經濟通通訊社１７日專訊》根據２月１０日向加州就業發展部呈交的一份文件，美國植物
肉公司「不可能食品」（Ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ　Ｆｏｏｄｓ）裁員１３２人。
　　公司在裁員前僱用了大約７００名員工。是次裁員包括大量科學家，有２０多個與科學相關
的職位被取消，而研究人員則有１０多個工作崗位受到影響。ＩＴ、採購和產品質素等主管級別
的職位也被取消。
　　公司在電郵中表示，已在上周採取措施，使成本與收入更加一致，業務會實現可持續增長。
　（ｒｃ）

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