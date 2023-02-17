《經濟通通訊社１７日專訊》美國當局表示，特斯拉決定召回３６多萬輛汽車，因其「全自
動駕
駛測試」軟件存在碰撞風險。
根據周四（１６日）的公告，該系統「可能會令車輛在十字路口附近出現不安全行為」，包
括從轉彎道直行通過路口，交通燈黃燈長亮時通過路口。美國國家公路交通安全管理局表示，特
斯拉預計將在４月１５日之前通過軟件更新解決問題。
特斯拉的代表未就此作出回應。（ｒｃ）
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17/02/2023 13:53
【外圍經濟】特斯拉召回３６萬輛汽車，全自動駕駛軟件有碰撞風險
《經濟通通訊社１７日專訊》美國當局表示，特斯拉決定召回３６多萬輛汽車，因其「全自
動駕
駛測試」軟件存在碰撞風險。
根據周四（１６日）的公告，該系統「可能會令車輛在十字路口附近出現不安全行為」，包
括從轉彎道直行通過路口，交通燈黃燈長亮時通過路口。美國國家公路交通安全管理局表示，特
斯拉預計將在４月１５日之前通過軟件更新解決問題。
特斯拉的代表未就此作出回應。（ｒｃ）
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