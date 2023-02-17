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17/02/2023 07:53

超媒體（０７２）委新世界（０１７）執董鄭志剛非執董兼聯席主席

　　《經濟通通訊社１７日專訊》超媒體控股（０００７２）公布，邵忠已由主席調任為聯席主
席，並將繼續擔任執行董事及行政總裁，以及新世界發展（０００１７）執行董事、執行副主席
兼行政總裁鄭志剛已獲委任為非執行董事及聯席主席，均自昨天起生效。
　　該集團指，調任後，邵忠將與鄭志剛共同領導及監督董事會的管理，更專注於整體企業戰略
及政策制定等，而鄭志剛每年收取董事袍金２２﹒８萬元。（ｗｈ）

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