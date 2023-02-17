  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/02/2023 19:10

《日入而息》聯想第三財季純利跌３２％，希慎去年盈轉虧逾１１億

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
聯想集團（００９９２）第三財季純利跌３２％，毛利率微升；聯想擬削減一成經營開支，ＡＩ
熱潮有利業務增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
希慎（０００１４）全年盈轉虧逾１１億元，派第二次中期息１﹒１７元；去年基本溢利２１﹒
２９億元，按年跌８﹒６％；希慎（０００１４）去年寫字樓業務營業額跌８﹒７％，商舖升１
﹒４％；通關後旗下商場生意未大幅反彈，料零售物業續租租金有增長　　　　　　　　　　　
金沙中國（０１９２８）去年虧損擴大至１５﹒８２億美元，不派息　　　　　　　　　　　　
金管局表示今年重點監管銀行資產質素及優化信用卡服務保障；１月份貸款需求有好轉，對內房
貸款持審慎樂觀態度；阮國恒稱去年本港銀行業維持穩健，資產質素處於健康水平　　　　　　
李嘉誠去年減持２９０萬股Ｚｏｏｍ，套現約２２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳吳清將接替易會滿出任中證監主席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日低收２６７點報２０７１９，宏橋升近４％，百度跌逾４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收跌０﹒７７％創逾１個月低，ＡＩ股大幅回調
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　通脹回落不似預期，美元續獲提振　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０６３５╱３７，日圓最新報１３４﹒８５╱８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
希慎（０００１４）全年盈轉虧逾１１億元，派第二次中期息１﹒１７元；去年基本溢利２１﹒
２９億元，按年跌８﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯想集團（００９９２）第三財季純利跌３２％，毛利率微升　　　　　　　　　　　　　　　
宏輝集團（００１８３）料中期虧損按年收窄６５％至７５％　　　　　　　　　　　　　　　
永嘉集團（０３３２２）料去年虧轉盈賺２０００萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海通恆信（０１９０５）業績快報，去年多賺８﹒５％至逾１５億元人民幣　　　　　　　　　
東方證券（０３９５８）業績快報，去年純利跌約４４％　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
希慎（０００１４）去年寫字樓業務營業額跌８﹒７％，商舖升１﹒４％；通關後旗下商場生意
未大幅反彈，活化後有加租空間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報騰訊（００７００）放棄虛擬現實硬體計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
文心一言通過百度智能雲提供服務，將改變雲市場規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＴｉｋＴｏｋ計劃在歐洲再建兩個數據中心，以緩解數據安全憂慮　　　　　　　　　　　　　
匯豐表示數碼技術已成熟，目前是向客戶提供另類投資最佳時機　　　　　　　　　　　　　　
耀才證券金融（０１４２８）國內所有客戶帳戶可繼續進行交易　　　　　　　　　　　　　　
惠理（００８０６）１月底管理資產總值跌２８％至６７億美元　　　　　　　　　　　　　　
聯想（００９９２）擬削減一成經營開支，ＡＩ熱潮有利業務增長　　　　　　　　　　　　　
諾輝健康國際研發中心在港啟用，料５年投入１億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國太平（００９６６）１月原保費收入按年跌４﹒４％　　　　　　　　　　
　　學習董事長「金句」風波後，人保（０１３３９）羅熹被免去集團黨委書記職務
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方甄選辟謠董宇輝獲得百萬房產和現金獎勵　　　　　　　　　　
　　陽光保險（０６９６３）１月原保費收入共計為２１９億元人民幣　
　　景瑞控股（０１８６２）本金３﹒５億美元的優先票據將於周日到期
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　馬爾代夫旅遊免簽生效，同程及攜程搜索熱度大漲　　　
　　沙特財富基金１８億元人民幣投資騰訊支持的ＶＳＰＯ　
　　石化聯合會表示去年原油加工、天然氣消費齊齊歷史首降
　　苗圩稱新能源補貼政策退坡影響不會比２０１９年更大　
　　深圳副市長表示抓緊出台電競產業專項政策　　　　　　
　　深圳試點銀行為香港居民代理見證開戶逾２０萬戶　　　
　　上海公安學院副院長李錦明正在接受調查　　　　　　　
　　傳吳清將接替易會滿出任中證監主席　　　　　　　　　
　　人行８３５０億逆回購創三年新高，本周放水２１０億　
　　官媒表示嚴防消費貸款違規入樓市　　　　　　　　　　
　　萬達地產被肇慶法院列入被執行人，涉承攬合同糾紛　　
　　國資委表示實現子企業虧損面和虧損額較去年降１０％　
　　上海地區三成券商營業部虧損，去年利潤按年跌１５％　
　　長三角首次統一市場監管執法尺度　　　　　　　　　　
　　國家發改委表示擬於近日收儲２萬噸凍豬肉，續加強調控
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收跌０﹒４６％，報１５４７９﹒７點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯合國發起１０億美元賑災活動援助土耳其　　　
　　辛偉誠出訪北愛爾蘭，或簽訂脫歐後貿易安排協議
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１５０年歷史的發動機油泵製造商思達耐申請破產保護
　　ＡＴ＆Ｔ出售１７﹒５億美元債券以償還定期貸款　　
　　七成受訪經濟師預料日本央行７月前收緊貨幣政策　　
　　應用材料預測第二季度銷售額６４億美元　　　　　　
　　樓價被炒高，葡萄牙即將終止黃金簽證計劃　　　　　
　　澳洲儲備銀行行長認為每月舉行會議會令銀行更有彈性
　　特斯拉召回３６萬輛汽車，全自動駕駛軟件有碰撞風險
　　盧布兌美元跌穿７５，為２０２２年４月以來首次　　
　　美國不可能食品加州裁員１３２人　　　　　　　　　
　　美國銀行計劃裁減投行部門職位，或涉２００僱員　　
　　聯儲局兩官員支持２月會議上加息０﹒５厘　　　　　
　　莫德納流感疫苗最後階段試驗顯示不同結果　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德國總理朔爾茨３月３日訪美晤拜登，料談中國挑戰　
　　英媒表示美國國防部中國事務最高官員不日將訪問台灣
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
傳區議會直選議席大削至三分一兼採「雙議席單票制」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國際調解院籌備辦公室在香港成立，推動解決國際爭議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁君彥稱正商討官員與議員一同訪問大灣區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊潤雄周日訪京，將晤文旅部長胡和平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳國基赴京出席中國救援隊和特區救援隊回國儀式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
發展局表示意見重複宜精簡城規申述程序，但議員有保留　　　　　　　　　　　　　　　　　
財務行動特別組織認同香港致力加強打擊洗錢及恐怖分子集資活動　　　　　　　　　　　　　
運輸署表示約５０００的士未有車輛貼，料未來兩月可處理　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示今年重點監管銀行資產質素及優化信用卡服務保障；１月份貸款需求有好轉，對內房
貸款持審慎樂觀態度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阮國恒稱去年本港銀行業維持穩健，資產質素處於健康水平　　　　　　　　　　　　　　　　
食環署表示巡查活力午餐廠房，檢取食物及環境樣本化驗　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用２７億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用１７億元，外資淨流入２
０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
幣安擬就美國監管和執法調查支付罰款尋求和解　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李嘉誠去年減持２９０萬股Ｚｏｏｍ，套現約２２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
活力午餐下周暫停供應兩天，小學校長稱會應變或研轉供應商　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒４６％，為近１３周次高；中原十大屋苑周末預約睇樓按周升５％，創約
十個月高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗高層表示亞洲財富管理業務客戶活動回升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港航空下月１５日起營運北京大興國際機場直航服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　政府下周三日起不再接受市民入住社區隔離設施申請　　
　　政治局表示防控策略調整完全正確，取得重大決定性勝利
　　歐盟同意逐步撤銷來自中國旅客防疫限制　　　　　　　
　　創紀之城等３個社區疫苗接種中心本月底中午後關閉　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｚｚ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事17/02/2023
《神州經脈》傳內地金融監管換帥　逆回購創三年高　滬指周跌1%
人氣文章財經熱話17/02/2023
《嚟緊炒D乜》港交所下周派發去年度成績表　中線目標500銀
人氣文章財經熱話17/02/2023
聯想盈利倒退曾插近半成　業績真的全沒亮點？
人氣文章財經熱話17/02/2023
【匯控預測】券商料匯控去年列帳稅前盈利跌約一成　明年或派特息
人氣文章FOCUS17/02/2023
【FOCUS】俄烏交戰周年將至　春季攻勢醞終極一搏？
人氣文章財經熱話17/02/2023
渣打增派息兼回購　東亞盈利勝預期　齊獲大行唱好揀邊隻好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金