《日入而息》聯想第三財季純利跌３２％，希慎去年盈轉虧逾１１億

《今天重點》
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聯想集團（００９９２）第三財季純利跌３２％，毛利率微升；聯想擬削減一成經營開支，ＡＩ
熱潮有利業務增長
希慎（０００１４）全年盈轉虧逾１１億元，派第二次中期息１﹒１７元；去年基本溢利２１﹒
２９億元，按年跌８﹒６％；希慎（０００１４）去年寫字樓業務營業額跌８﹒７％，商舖升１
﹒４％；通關後旗下商場生意未大幅反彈，料零售物業續租租金有增長
金沙中國（０１９２８）去年虧損擴大至１５﹒８２億美元，不派息
金管局表示今年重點監管銀行資產質素及優化信用卡服務保障；１月份貸款需求有好轉，對內房
貸款持審慎樂觀態度；阮國恒稱去年本港銀行業維持穩健，資產質素處於健康水平
李嘉誠去年減持２９０萬股Ｚｏｏｍ，套現約２２億元
傳吳清將接替易會滿出任中證監主席
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《即日市況》
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恒指全日低收２６７點報２０７１９，宏橋升近４％，百度跌逾４％
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《深滬股市》
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滬綜指收跌０﹒７７％創逾１個月低，ＡＩ股大幅回調
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《美元匯價》
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通脹回落不似預期，美元續獲提振
歐元最新報１﹒０６３５╱３７，日圓最新報１３４﹒８５╱８６
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《公司業績》
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希慎（０００１４）全年盈轉虧逾１１億元，派第二次中期息１﹒１７元；去年基本溢利２１﹒
２９億元，按年跌８﹒６％
聯想集團（００９９２）第三財季純利跌３２％，毛利率微升
宏輝集團（００１８３）料中期虧損按年收窄６５％至７５％
永嘉集團（０３３２２）料去年虧轉盈賺２０００萬元
海通恆信（０１９０５）業績快報，去年多賺８﹒５％至逾１５億元人民幣
東方證券（０３９５８）業績快報，去年純利跌約４４％
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《公司資訊》
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希慎（０００１４）去年寫字樓業務營業額跌８﹒７％，商舖升１﹒４％；通關後旗下商場生意
未大幅反彈，活化後有加租空間
據報騰訊（００７００）放棄虛擬現實硬體計劃
文心一言通過百度智能雲提供服務，將改變雲市場規則
ＴｉｋＴｏｋ計劃在歐洲再建兩個數據中心，以緩解數據安全憂慮
匯豐表示數碼技術已成熟，目前是向客戶提供另類投資最佳時機
耀才證券金融（０１４２８）國內所有客戶帳戶可繼續進行交易
惠理（００８０６）１月底管理資產總值跌２８％至６７億美元
聯想（００９９２）擬削減一成經營開支，ＡＩ熱潮有利業務增長
諾輝健康國際研發中心在港啟用，料５年投入１億元
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《國企紅籌》
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中國太平（００９６６）１月原保費收入按年跌４﹒４％
學習董事長「金句」風波後，人保（０１３３９）羅熹被免去集團黨委書記職務
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《神州民企》
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東方甄選辟謠董宇輝獲得百萬房產和現金獎勵
陽光保險（０６９６３）１月原保費收入共計為２１９億元人民幣
景瑞控股（０１８６２）本金３﹒５億美元的優先票據將於周日到期
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《中國要聞》
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馬爾代夫旅遊免簽生效，同程及攜程搜索熱度大漲
沙特財富基金１８億元人民幣投資騰訊支持的ＶＳＰＯ
石化聯合會表示去年原油加工、天然氣消費齊齊歷史首降
苗圩稱新能源補貼政策退坡影響不會比２０１９年更大
深圳副市長表示抓緊出台電競產業專項政策
深圳試點銀行為香港居民代理見證開戶逾２０萬戶
上海公安學院副院長李錦明正在接受調查
傳吳清將接替易會滿出任中證監主席
人行８３５０億逆回購創三年新高，本周放水２１０億
官媒表示嚴防消費貸款違規入樓市
萬達地產被肇慶法院列入被執行人，涉承攬合同糾紛
國資委表示實現子企業虧損面和虧損額較去年降１０％
上海地區三成券商營業部虧損，去年利潤按年跌１５％
長三角首次統一市場監管執法尺度
國家發改委表示擬於近日收儲２萬噸凍豬肉，續加強調控
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒４６％，報１５４７９﹒７點
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《國際要聞》
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聯合國發起１０億美元賑災活動援助土耳其
辛偉誠出訪北愛爾蘭，或簽訂脫歐後貿易安排協議
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《外圍經濟》
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１５０年歷史的發動機油泵製造商思達耐申請破產保護
ＡＴ＆Ｔ出售１７﹒５億美元債券以償還定期貸款
七成受訪經濟師預料日本央行７月前收緊貨幣政策
應用材料預測第二季度銷售額６４億美元
樓價被炒高，葡萄牙即將終止黃金簽證計劃
澳洲儲備銀行行長認為每月舉行會議會令銀行更有彈性
特斯拉召回３６萬輛汽車，全自動駕駛軟件有碰撞風險
盧布兌美元跌穿７５，為２０２２年４月以來首次
美國不可能食品加州裁員１３２人
美國銀行計劃裁減投行部門職位，或涉２００僱員
聯儲局兩官員支持２月會議上加息０﹒５厘
莫德納流感疫苗最後階段試驗顯示不同結果
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《大國博弈》
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德國總理朔爾茨３月３日訪美晤拜登，料談中國挑戰
英媒表示美國國防部中國事務最高官員不日將訪問台灣
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《其他消息》
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傳區議會直選議席大削至三分一兼採「雙議席單票制」
國際調解院籌備辦公室在香港成立，推動解決國際爭議
梁君彥稱正商討官員與議員一同訪問大灣區
楊潤雄周日訪京，將晤文旅部長胡和平
陳國基赴京出席中國救援隊和特區救援隊回國儀式
發展局表示意見重複宜精簡城規申述程序，但議員有保留
財務行動特別組織認同香港致力加強打擊洗錢及恐怖分子集資活動
運輸署表示約５０００的士未有車輛貼，料未來兩月可處理
金管局表示今年重點監管銀行資產質素及優化信用卡服務保障；１月份貸款需求有好轉，對內房
貸款持審慎樂觀態度
阮國恒稱去年本港銀行業維持穩健，資產質素處於健康水平
食環署表示巡查活力午餐廠房，檢取食物及環境樣本化驗
深股通額度全日用２７億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用１７億元，外資淨流入２
０億元
幣安擬就美國監管和執法調查支付罰款尋求和解
李嘉誠去年減持２９０萬股Ｚｏｏｍ，套現約２２億元
活力午餐下周暫停供應兩天，小學校長稱會應變或研轉供應商
中原ＣＣＬ按周跌０﹒４６％，為近１３周次高；中原十大屋苑周末預約睇樓按周升５％，創約
十個月高
花旗高層表示亞洲財富管理業務客戶活動回升
香港航空下月１５日起營運北京大興國際機場直航服務
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《新冠感染》
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政府下周三日起不再接受市民入住社區隔離設施申請
政治局表示防控策略調整完全正確，取得重大決定性勝利
歐盟同意逐步撤銷來自中國旅客防疫限制
創紀之城等３個社區疫苗接種中心本月底中午後關閉
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（ｚｚ）
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