《國金頭條》聯儲局官員再放鷹，惟道指先跌後升，高收１２９點

《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯儲局官員再釋出鷹派訊號，重燃大幅加息的憂慮。此外

，美國２年期及１０年期債息攀至３個月新高，美股上周五（１７日）早段受壓，三大指數收市

升跌互見。

道指先跌後升，高收１２９點或０﹒３９％，報３３８２６；納指則在科技股受挫下低收

６８點或０﹒５８％，報１１７８７；標指跌１１點或０﹒２８％，報４０７９。

部分重磅科技股報跌，蘋果（ＡＰＰＬ）跌０﹒７５％，微軟（ＭＳＦＴ）跌１﹒５６％，

亞馬遜（ＡＭＺＮ）跌０﹒９７％。有消息指，Ｍｅｔａ（ＭＥＴＡ）可能會有更多裁員，股價

收市升０﹒２６％。



＊本周公布１月議息紀錄＊



聯儲局將於本周公布１月議息紀錄。里奇蒙聯儲銀行總裁巴金（Ｔｈｏｍａｓ

Ｂａｒｋｉｎ）此前曾表示，勞動力市場仍火熱，通脹仍處於高位，可能需要進一步加息。此外

，大行高盛及美銀的分析預期，鑑於經濟數據走強，聯儲局的加息周期可能比先前預期更長。

根據芝加哥商業交易所ＦｅｄＷａｔｃｈ顯示，目前市場預期３月及５月議息將分別再加息

１厘，聯邦資金利率升至５﹒０％至５﹒２５％，更預期６月再次加息的機率為７０％。



＊黃金期貨、油價皆收低＊



美滙指數上周五觸及六周高位後回吐，在紐約尾盤微跌０﹒０１％，至１０３﹒８５，按周

升０﹒２％。美元兌日圓升０﹒１６％至１３４﹒１４日圓，盤中最高升破１３５日圓關，為去

年１２月２０日以來首次。

黃金期貨方面，紐約期金盤中一度觸及今年最低位，收市跌１﹒６美元或近０﹒１％，報每

盎司１８５０﹒２美元。油價同樣報跌，紐約期油跌２﹒１５美元或２﹒７％，收報每桶

７６﹒３４美元，連續第四日收低，按周下跌４﹒２％，布蘭特期油則跌２﹒１４美元或

２﹒５％，收報每桶８３美元，按周跌３﹒９％。（ｅｒ）

