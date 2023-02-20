《牛熊志選－陳其志》資金看好美團（０３６９０）

《牛熊志選》美國１月生產者物價指數按年升６％，高於市場預期，美股上周四（１６日）

轉跌。恒指繼續調整，上周失守２１０００點水平，跌至５０天線位置約２０７００點水平始喘

穩，連續四周收低。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約

１﹒２４億元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約８７９１萬元資金淨流出，

顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價２０３００點至

２０５９９點之間，累計相當約１０５０張期指合約；熊證街貨主要在收回價２１６００點至

２１８９９點之間累計了相當約２５７３張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至２２﹒０％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒４個波幅點至２４﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒７個波幅點至２１﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒９個波幅點至

３０﹒８％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至３５﹒９％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２４﹒０％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒２個波幅點至２６﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至

１７﹒５％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒６個波幅點至２７﹒６％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至１７﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒６個波幅點至３６﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

２２﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，美團（０３６９０）的相關認購證及牛證合共錄

得約１４４１萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

美團認購證為行使價約１８０元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒５倍；另外，阿里

（０９９８８）相關認購證及牛證期內錄得約９４６萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

１１０元至１３８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６﹒１倍至６﹒６倍。

至於看淡資金流方面，期內阿里的相關認沽證及熊證合共錄得約５４０萬元資金淨流入部署

。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約７７元至９１元附近的中期價外條款，實際槓

桿約３﹒８倍至４﹒７倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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