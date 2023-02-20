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即市新聞

20/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股（ｂ）浪和（ｃ）浪會如何發展？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和向好。可以成為事實的數浪方式通常不只一個，而目前港股最有可能成為事實的是短期調
整仍在運行中，屬於「之字形」，可被細分為低一級的（ａ）－（ｂ）－（ｃ）三個浪。我們假
設可被細分為低一級ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪的（ａ）浪已經完結，可被細分為低一
級ａ－ｂ－ｃ三個浪的（ｂ）浪反彈已經開始。
　　看過上周五（１７日）大市的表現後，相信（ｂ）－ｂ浪已經開始，但未知是否已經完結。
　　一般而言，「之字形」調整浪中的（ｂ）浪升幅多為（ａ）浪跌幅的０﹒３８２倍、０﹒５
倍或０﹒６１８倍，以後兩者的機會較大。此外，（ｂ）－ａ浪的長度會對（ｂ）－ｃ浪的終點
位置有啟示。理論上，（ｃ）浪的終點應低於（ａ）浪的終點；（ｂ）浪反彈得愈高，（ｃ）浪
於（ａ）浪之下的再跌空間愈小。但若（ｂ）浪升幅不大，而又要（ｃ）浪底不距離（ａ）浪底
太遠，（ｃ）浪應屬可被細分為低一級ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪的「斜線三角形」。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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