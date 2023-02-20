《一周攻略－周進略》通脹降溫慢，資產回吐現

《一周攻略》隨著全球市場關注，美國通脹未必如預期般快速降溫，失業數據亦未見明顯惡

化，衰退雖早已反映在美國國債孳息曲線的倒掛，但經濟數據上未顯現出來。

如此說來，美聯儲有官員近日口風轉趨強硬，認為５０點子加息亦不為過，自然是令人倍加

小心的觸發點，港股美股離不開同樣命運，一樣有回吐整固的壓力，一如其他風險資產一樣。



＊外界解讀發言，易有主觀願望＊



是的，整體投資氣氛轉趨審慎，不是今日開始，過去幾星期，這裏亦一直有提示，而外界亦

愈來愈意識到，儘管美聯儲主席鮑威爾２月議息會議後記者會上的表現，令不少人聯想到為金融

市場回穩而大開綠燈，但其實這種不言而喻式的，大家自己無限聯想，延伸到自己想要的結論，

殊不可靠。

事實上，鮑威爾在後來另一次公開場合發言，亦刻意更保守一點，任憑主持人如何旁敲側擊

，照樣回應原來的調子，沒有多，也沒有少。如此一來，投資者意識到，大有可能是本身會錯意

，或起碼是主觀願望，一廂情願的多了。



＊打通脹未成功，央行仍須努力＊



果如是，一切回歸數據，數據是強的，則局方沒有道理馬上鳴金收兵，以免打擊通脹勢頭一

事，尚未直搗黃龍，便自以為成功，最終可能功虧一簣。

這種背景下，尤其去年１１月起，不少風險資產已經升了不少，反彈勢頭為時三個月，已經

開始出現疲態，無以為繼，自然是向下回試支持的時刻。股匯債商品，幾乎無一倖免。



＊見好即收，管理風險＊



這種形態下，投資者宜暫避其鋒，因為如今要單憑選股而力敵上述資金進銳退速的影響，談

何容易。畢竟，經濟雖好，但不少地方之前受疫情影響，業績未必理想，此其一，就算如歐美早

已開放復常，但也一樣有科技巨企的裁員潮，說明了競爭的壓力。

短期內，見好即收，似乎是老套一點的，但卻是有必要的風險管理，比起勉強用衍生工具轉

來轉去，起碼有一個好處，就是簡單直接，沒有左一巴右一巴的危險。《經濟通通訊社特約分析

師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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