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20/02/2023 08:26

《套期保值－蕭猷華》金價短線料下試１８００美元

　　《套期保值》美國上周公布通脹數據，無論上游的生產物價指數，和下游的消費價格指數，
均高於預期，反映美國通脹壓力仍揮之不去，預期美聯儲有必要繼續加息，多位聯儲局官員包括
克里夫蘭行長梅斯特表示，３月議息會議需要調高利率０﹒５％；聖路易聯邦儲備銀行行長布拉
德指出，控制通脹是漫長戰事，應該要將需要加的息盡快加完，並且預期將終端利率
Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｒａｔｅ調升至５﹒５％，即美聯儲今年最少要再加多四分三厘。
　　雖然美國通脹較去年已有明顯改善，但回落幅度始終緩慢，加上距離聯儲局２％通脹的目標
，仍有一段距離。黃金雖然可作為抗通脹資產，但美聯儲今年沒有減息機會，而黃金對利率敏感
，金價上半年難有起色。
　　金價由去年９月的１６２０美元水平，攀升至最高１９６０美元，由於當時市場估計，美聯
儲在２０２３年底前有機會減息，但美聯儲主席鮑威爾最近的講話，堅定地放「鷹」，在高利率
水平之下，金價沒運行，當然短期或有反彈，但是１９００美元阻力重重，預期金價反覆向下，
初步支持在１８００美元。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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