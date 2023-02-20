《專家之言－葉尚志》繼續預期中的下放，初步進入支持區範圍

《專家之言》２月１７日，港股在周四（１６日）彈了一下之後，又再伸延預期中的反覆下

放行情走勢。恒指跌了有接近２７０點，進一步下探至５０日線２０７００點水平，並且開始初

步進入中短期支持區域範圍。值得注意的是，大市成交量縮降至不足９００億元，是今年以來的

最少日成交量。走勢上，恒指仍處於１月２７日在２２７００點短線見頂後的反覆下放行情中，

我們還是維持這個觀點看法，而２１６００點是目前的反彈阻力，在未能修復這阻力線之前，過

去一個半月形成的頭肩頂向下形態仍將延續。另外，由於恒指亦未能回企至２１２００點的好淡

分水線以上來收盤，要繼續注意短期跌勢仍有隨時加劇加速的可能，建議對短期後市表現要繼續

保持警惕性。至於中短期的圖表技術支持，則維持見於１９６００至２０８００點區間內。



＊美下月加息幅度或擴大，港業績期關注公司指引＊



美國近期公布的ＣＰＩ和ＰＰＩ物價指數都較預期要高，加上１月零售銷售亦大超預期，令

到市場對於美聯儲加息的過分樂觀做出調整，估計３月下旬的議息結果，將從本來預期的加息

０﹒２５％上調至０﹒５％，相信最新情況變化對美股以及港股都會構成壓力。另一方面，港股

亦已開始進入業績公布期，是內部焦點，市場對於去年業績普遍都不寄以厚望的了，但是在復常

復甦下，企業公司對今年的業績展望指引，相信將會更加是市場所關注的。

港股繼續下放行情，並且以接近全日最低位２０７０３點來收盤，由於不明朗因素還挺多的

，資金在周末假期前就更加顯得謹慎觀望了。指數股跌多升少，其中，繼周四的業務穩定高派息

品種內地電訊營運商股被集體拉升後，煤炭股也再次引起市場關注，中國神華（０１０８８）逆

市上升了有１﹒５１％，是少數錄得升幅的恒指成分股，另外，前稱兗州煤業的兗礦能源

（０１１７１）也漲了有１﹒８１％。

恒指收盤報２０７２０點，下跌２６８點或１﹒２７％。國指收盤報６９９１點，下跌９９

點或１﹒３９％。恒生科指收盤報４２５８點，下跌１０９點或２﹒５％。另外，港股主板成交

量縮降至８９７億多元，而沽空金額有１４４億元，沽空比例１６﹒０５％。至於升跌股數比例

是５７０：９８３，日內漲幅超過１０％的股票有２９隻，而日內跌幅超過１０％的股票有３３

隻。港股通連續第２日出現淨流出，在周五（１７日）錄得有１億元的小額淨流出。《第一上海

首席策略師 葉尚志》



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