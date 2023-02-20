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20/02/2023 12:06

恒指半日高收１６７點報２０８８７，中國宏橋飆升１２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯儲局官員續放鷹，華爾街大行紛紛調升利率預測，美股
三大指數上周五個別發展，港股造好，恒生指數半日收報２０８８７，升１６７點或０﹒８１％
，主板成交５９５﹒１３億元。恒生中國企業指數報７０５４，升６３點或０﹒９％。恒生科技
指數報４３０５，升４８點或１﹒１４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國
移動（００９４１）；騰訊控股收報３７５﹒２元，升１﹒４元或０﹒３７％，成交２５﹒２８
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９９﹒８元，升０﹒３５元或０﹒３５％，成交１９﹒６５億元；中
國移動收報５９﹒１５元，升１﹒８元或３﹒１４％，成交１５﹒３８億元。國指三大成交股份
依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－
ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１４６﹒６元，升２﹒４元或１﹒６６％，成交
１４﹒２２億元。
　　中國宏橋（０１３７８）半日收升１１﹒９６％，報９﹒２７元，該股成交約５０５６萬股
，涉資４﹒５６億元，盤中高見９﹒４元，最低見８﹒４元；信義玻璃（００８６８）升
５﹒９％，收報１６﹒５２元；聯想集團（００９９２）升４﹒８７％，收報７﹒１１元；中聯
通（００７６２）升４﹒３％，收報６﹒０６元。（ｋｙ）

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