恒指半日高收１６７點報２０８８７，中國宏橋飆升１２％

《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯儲局官員續放鷹，華爾街大行紛紛調升利率預測，美股

三大指數上周五個別發展，港股造好，恒生指數半日收報２０８８７，升１６７點或０﹒８１％

，主板成交５９５﹒１３億元。恒生中國企業指數報７０５４，升６３點或０﹒９％。恒生科技

指數報４３０５，升４８點或１﹒１４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國

移動（００９４１）；騰訊控股收報３７５﹒２元，升１﹒４元或０﹒３７％，成交２５﹒２８

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９９﹒８元，升０﹒３５元或０﹒３５％，成交１９﹒６５億元；中

國移動收報５９﹒１５元，升１﹒８元或３﹒１４％，成交１５﹒３８億元。國指三大成交股份

依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－

ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１４６﹒６元，升２﹒４元或１﹒６６％，成交

１４﹒２２億元。

中國宏橋（０１３７８）半日收升１１﹒９６％，報９﹒２７元，該股成交約５０５６萬股

，涉資４﹒５６億元，盤中高見９﹒４元，最低見８﹒４元；信義玻璃（００８６８）升

５﹒９％，收報１６﹒５２元；聯想集團（００９９２）升４﹒８７％，收報７﹒１１元；中聯

通（００７６２）升４﹒３％，收報６﹒０６元。（ｋｙ）

