《盤後部署》恒指低開高收，滙控績前微升，短線有望挑戰６０元？

《經濟通通訊社２０日專訊》恒指今日低開３８點，報２０６８１，早段曾跌逾１００點至

２０６０６，但跌勢很快終止，於１０時０７分開始回升。及後，重磅科技股ＡＴＭ升幅擴大，

資金又流入內房股，恒指保持升勢，午後更曾升逾２５０點至２０９７３的全日高位，最終可算

維持在高位收市，險守５０天線（目前為２０７４４）之上收市，惟全日成交額仍然偏低，未有

更大上升動力突破１０天線（目前為２１１０８）。

恒指收報２０８８６，升１６７點或升０﹒８１％，主板成交１１２０﹒６１億元。國企指

數報７０６３，升７２點或升１﹒０４％。恒生科技指數報４３１１，升５３點或升１﹒２７％

。

內地股市方面，上證綜合指數報３２９０，升６６點或升２﹒０６％，成交３９７７﹒２０

億元人民幣；深證成份指數報１１９５４，升２３８點或升２﹒０３％，成交２５８８﹒７３億

元人民幣。



＊滙控去年稅前盈利最多料跌２１﹒５％＊



兩大銀行股滙控（００００５）及恒生（０００１１）周二（２１日）公布業績，股價今日

齊齊造好。滙控升０﹒９５％，收報５８﹒７５元，創２０１９年７月以來最高，該股成交約

１８９５萬股，涉資１１﹒１２億元，盤中高見５８﹒９元，最低見５８﹒２元。恒生則升

０﹒６５％，報１２４﹒１元，該股成交約７６萬股，涉資９４２９萬元，盤中高見１２５元，

最低見１２３元。

綜合券商預測，滙控去年列帳基準除稅前利潤料介乎１４８﹒４９億至１７６﹒８６億美元

，較２０２１年１８９﹒０６億美元下跌６﹒５％至２１﹒５％。較為關注的派息方面，去年全

年每股派息料介乎０﹒２７１至０﹒３４美元，較２０２１年每股派息０﹒２５美元升８﹒４％

至３６％。

值得留意的是，滙控於去年１１月公布出售加拿大業務，料錄得稅前利潤約５７億美元，但

會否將利潤當作特別息派發予股東，以及會否在首季恢復季度派息，相信會成為焦點。



＊失守５５元可考慮減倉＊



在日線圖上，滙控自去年１０月尾持續上升，與去年１２月３０日收市價４８﹒５５元比較

，今年以來累計升幅更達到２１％。即使在２月初開始出現回吐，但回調幅度不大，２０天線的

支持力亦相當強，走勢保持強勁。

除非滙控業績及派息均令市場大失所望，否則以目前走勢推斷，滙控可進一步挑戰６０元水

平，現階段無須離場。短線失守５５元才考慮減倉，因為５５﹒５元為２月３日裂口下跌低位，

而且到時亦已失守２０天線，應先止蝕離場。（ｅｒ）

