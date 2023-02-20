  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/02/2023 16:55

《盤後部署》恒指低開高收，滙控績前微升，短線有望挑戰６０元？

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒指今日低開３８點，報２０６８１，早段曾跌逾１００點至
２０６０６，但跌勢很快終止，於１０時０７分開始回升。及後，重磅科技股ＡＴＭ升幅擴大，
資金又流入內房股，恒指保持升勢，午後更曾升逾２５０點至２０９７３的全日高位，最終可算
維持在高位收市，險守５０天線（目前為２０７４４）之上收市，惟全日成交額仍然偏低，未有
更大上升動力突破１０天線（目前為２１１０８）。
　　恒指收報２０８８６，升１６７點或升０﹒８１％，主板成交１１２０﹒６１億元。國企指
數報７０６３，升７２點或升１﹒０４％。恒生科技指數報４３１１，升５３點或升１﹒２７％

　　內地股市方面，上證綜合指數報３２９０，升６６點或升２﹒０６％，成交３９７７﹒２０
億元人民幣；深證成份指數報１１９５４，升２３８點或升２﹒０３％，成交２５８８﹒７３億
元人民幣。
　
＊滙控去年稅前盈利最多料跌２１﹒５％＊
　
　　兩大銀行股滙控（００００５）及恒生（０００１１）周二（２１日）公布業績，股價今日
齊齊造好。滙控升０﹒９５％，收報５８﹒７５元，創２０１９年７月以來最高，該股成交約
１８９５萬股，涉資１１﹒１２億元，盤中高見５８﹒９元，最低見５８﹒２元。恒生則升
０﹒６５％，報１２４﹒１元，該股成交約７６萬股，涉資９４２９萬元，盤中高見１２５元，
最低見１２３元。
　　綜合券商預測，滙控去年列帳基準除稅前利潤料介乎１４８﹒４９億至１７６﹒８６億美元
，較２０２１年１８９﹒０６億美元下跌６﹒５％至２１﹒５％。較為關注的派息方面，去年全
年每股派息料介乎０﹒２７１至０﹒３４美元，較２０２１年每股派息０﹒２５美元升８﹒４％
至３６％。
　　值得留意的是，滙控於去年１１月公布出售加拿大業務，料錄得稅前利潤約５７億美元，但
會否將利潤當作特別息派發予股東，以及會否在首季恢復季度派息，相信會成為焦點。
　
＊失守５５元可考慮減倉＊
　
　　在日線圖上，滙控自去年１０月尾持續上升，與去年１２月３０日收市價４８﹒５５元比較
，今年以來累計升幅更達到２１％。即使在２月初開始出現回吐，但回調幅度不大，２０天線的
支持力亦相當強，走勢保持強勁。
　　除非滙控業績及派息均令市場大失所望，否則以目前走勢推斷，滙控可進一步挑戰６０元水
平，現階段無須離場。短線失守５５元才考慮減倉，因為５５﹒５元為２月３日裂口下跌低位，
而且到時亦已失守２０天線，應先止蝕離場。（ｅｒ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪20/02/2023
【陶冬專訪】布雷納德任白宮最高經濟顧問的啟示（有片）
人氣文章財經熱話20/02/2023
【領展供股】世紀五供一 供定唔供？想賣供股權又要點處理？
人氣文章中國故事20/02/2023
《神州經脈》金融大行遭整頓高層換人　LPR不動　滬指大漲2%
人氣文章財經熱話20/02/2023
息優業務穩兼炒AI概念　電訊三寶再闖高邊隻仍可繼續好？
人氣文章香港要聞20/02/2023
【預算前瞻】曾煥平：對下財年賣地看法悲觀　現時是適當時候撤辣
人氣文章香港要聞20/02/2023
【預算前瞻】莊太量：倡增收股票印花稅　勿因赤字增加新稅種
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金