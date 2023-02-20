【國際要聞】北韓今早疑再發射了最少３枚彈道導彈

《經濟通通訊社２０日專訊》據外電報道，北韓今早疑再發射了最少３枚洲際彈道導彈，《

日本放送協會》引述日本海岸巡邏隊的報告指，相關彈道導彈均來自北韓並落入日本專屬經濟海

域附近。

北韓剛於上周六（１８日）向日本海發射一枚導彈，並證實為火星－１５型洲際彈道導彈，

隨後美國及南韓在朝鮮半島上空進行聯合空中演習，以回應北韓發射導彈。（ｈｃ）

