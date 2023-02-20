《台股攻略－黃振宇》電子權值股止跌回穩，徘徊１５５００點關口

《台股攻略》台股今日（２０日）低開高收，隨著電子權值股止跌回穩，金融股走強，加權

指數最多升近百點，觀光概念及鋼鐵股表現活躍，指數最終收１５５５１點，升７１點，成交金

額縮減至２０８３﹒７億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出１９﹒７６億元。

電子權值股方面，台積電一度跌至５１１元，幸有買盤低位承接，跌勢逐漸收窄，收５１７

元，跌０﹒２％；聯電收５０﹒５元，升１％；瑞昱、大立光及矽力－ＫＹ等電子指標股均升

１％至２％；國巨則受壓，跌超過１％。大價股方面，創意一度衝上１０２０元，創歷史新高，

惟收市升幅收窄，收９９６元，升２％；力旺及祥碩分別收１６８０元及９５０元，升５％及

５﹒２％；信驊收２２３５元，跌１﹒８％。金融股受惠新派息政策消息持續發酵，玉山金升

２﹒４％，兆豐金、臺企銀、上海商銀、台新金、京城銀、開發金、台中銀及國泰金均升超過

１％。觀光概念股獲資金追捧，寒舍、燦星旅、劍湖山及富驛－ＫＹ同步漲停，雲品亦一度升至

１０２﹒５元漲停，創歷史新高，惟高位受壓，收９６元，升２﹒７％；夏都、遠雄來、國賓、

新天地及萬企均升１﹒２％至４﹒５％；電商龍頭富邦媒升近７％，收８０５元；網家亦升超過

７％，收７０﹒２元。鋼鐵股迎來傳統旺季，世紀鋼升３﹒９％，中鋼、佳大、千興、大成鋼、

運錩及官田鋼均升１％至２％。

台股走勢窄幅上落，短期未有明確方向，建議選股不選市，投資者可留意短期走勢較好及受

惠邊境陸續開放的觀光概念股。此外，近期市場憂慮美聯儲局的加息取態，投資仍需保持審慎，

以防大市震盪風險。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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