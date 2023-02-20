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即市新聞

20/02/2023 09:36

《窩輪豪情－梁業豪》只宜即市小注順勢圖利

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為中國移動
（００９４１）、匯控（００００５）與華潤醫藥（０３３２０），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首選
藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）與友邦保險（０１２９９）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源業與綜合企業。此外，恒生
綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為華潤醫藥、中國建築（０３３１１）
與匯控，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證
超短線圖利時應參考的股份，則宜首選藥明生物、友邦保險與周大幅（０１９２９）。
　　近期港股於大型橫行區內反覆上落，至今仍在找尋短期調整浪底。中期形勢已經開始轉弱，
代表短期調整浪不能運行得太長；否則，於中期形勢亦轉淡後，大市的下跌動力將難免會顯著增
大。指數牛熊證投機者現時只宜即市小注順勢圖利，不期望太大的利潤。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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