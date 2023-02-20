《窩輪豪情－梁業豪》只宜即市小注順勢圖利

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源

業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為中國移動

（００９４１）、匯控（００００５）與華潤醫藥（０３３２０），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首選

藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）與友邦保險（０１２９９）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源業與綜合企業。此外，恒生

綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為華潤醫藥、中國建築（０３３１１）

與匯控，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證

超短線圖利時應參考的股份，則宜首選藥明生物、友邦保險與周大幅（０１９２９）。

近期港股於大型橫行區內反覆上落，至今仍在找尋短期調整浪底。中期形勢已經開始轉弱，

代表短期調整浪不能運行得太長；否則，於中期形勢亦轉淡後，大市的下跌動力將難免會顯著增

大。指數牛熊證投機者現時只宜即市小注順勢圖利，不期望太大的利潤。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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