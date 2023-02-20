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20/02/2023 08:49

【虛幣世界】加密貨幣淡倉結算後，比特幣價格抽升

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上周整周比特幣價格抽升逾一成，而過去七周之中有五周屬高
收，反映比特幣走勢陰霾，而以太幣　（ＥＴＨ）　也經歷類似的樂觀走勢，在過去７天內上漲
了１１﹒７％。
　　分析指出由於相關期指淡倉於上周三進行結算，其中比特幣結算約６５００萬美元，以太幣
則為４２００萬元，淡倉清算後加密貨幣價格抽升，恰逢近期成交量高漲，可以被視為一個看好
的信號。預計比特幣於２４０００美元略有支持，而以太幣則在１６５０美元亦企穩。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２４３０６﹒３６元（美元．下同），升０﹒１４％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６８０﹒１１元，升０﹒０２％；艾達幣報
０﹒４００７元，升０﹒０１％；瑞波幣報０﹒３８８２元，升０﹒５２％。（ｕｌ）
　
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