【虛幣世界】加密貨幣淡倉結算後，比特幣價格抽升

《經濟通通訊社２０日專訊》上周整周比特幣價格抽升逾一成，而過去七周之中有五周屬高

收，反映比特幣走勢陰霾，而以太幣 （ＥＴＨ） 也經歷類似的樂觀走勢，在過去７天內上漲

了１１﹒７％。

分析指出由於相關期指淡倉於上周三進行結算，其中比特幣結算約６５００萬美元，以太幣

則為４２００萬元，淡倉清算後加密貨幣價格抽升，恰逢近期成交量高漲，可以被視為一個看好

的信號。預計比特幣於２４０００美元略有支持，而以太幣則在１６５０美元亦企穩。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２４３０６﹒３６元（美元．下同），升０﹒１４％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６８０﹒１１元，升０﹒０２％；艾達幣報

０﹒４００７元，升０﹒０１％；瑞波幣報０﹒３８８２元，升０﹒５２％。（ｕｌ）



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