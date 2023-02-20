《談國論企－黎偉成》中國須壓低美帝軍事挑釁劣焰

《談國論企》中國於２０２３年２月開始受到美國由暗轉明的軍事挑釁，必須迅速強力壓低

美帝的劣焰，以確切的維護中美兩國以至世界的應有安全和利益。特別是中國在「抗美援朝」和

「越戰」等，都能在「弱勢」下打贏美軍，如今在衛國保家的主權等問題上，當可發揮更強有力

的人民和軍事力量，讓美帝嚐盡行惡苦頭，我很相信中國是會達標的。



＊傳美擬派國防部人員訪中國台灣要尋死＊



我多番指出，美國近年於政治、經貿、科技、企業、人員以至主權、內政等許許多多領域圍

堵、封殺中國，醜行都無法得逞，是為美國總統拜登同意動用戰機發射導彈擊落誤闖美境的中國

飛艇「解解愁」之因，亦藉此作為美國國務卿布林肯單方要到中國而始終未有被邀的「下台階」

，但拜登此惡舉、斯劣言突顯美霸欲在軍事上對華作出挑釁，絕對不可稍一忽視，更需要作好防

範和反擊部署。

最惡劣之處，有（一）即使中國外交部發言人多番指出，來自中國的是民用氣象飛艇，並就

誤闖向美方表示遺憾，惟拜登居然仍然同意和下令美戰機施以導彈轉落，更於２月１６日在白宮

發表講話時表「拒絕為美方２月４日擊落中國無人氣象飛艇道歉」，是「負責任」之行與言嗎？

布林肯最近一年多來對中國發惡話之時，不是強調要「負責任」的嗎？為什麼拜登明知故犯的國

際法，不被布林肯責罵？美帝真霸道！

要嚴肅地指出者，為：美國立國多年以來，一直標榜「華盛頓精神」，而華盛頓之被美國人

視為「美國國父」，就正正因為在無人舉證底下承認斫掉櫻桃樹的責任，未有避而卸之，結果得

到其父的嘉許，拜登會否有愧於華盛頓？自取其辱！

尤其是（二）違反「華盛頓精神」的拜登，在明知來自中國的飛艇是民用的氣象設施的情況

底下，居然「下令」動用戰機發射導彈「私了」？黑暴？

對，美國近期顯然擬採取軍事力量「私了」中國，此語可印證於：（Ｉ）拜登以昂貴的戰機

加導彈，一次不成，再打始擊落成本超低的民用氣象飛艇，不僅違反國際法，更顯美國佬氣在心

頭的淺心眼，花大錢「警告」人我要動武？

動武？種種跡象似乎「頗有可能」，因（ＩＩ）布林肯此廝在２月４日擊落來自中國飛艇後

，即時與「北約」秘書長斯托爾滕貝格會面談論「氣球問題」，認為「中國是對『北約』及更廣

泛的國際體系構成的系統性和戰術性挑戰」，此行此語予人以重大的疑問，乃為什麼布林肯不與

聯合國秘書長會晤，投訴來自中國的氣球「侵犯美國主權」？「北約」是什麼貨式？這實際是美

國為遏制前蘇聯和維護其在歐洲主導地位的軍事組織，所擁的大量核武和常規部隊雖是西方重要

的軍事力量就是來自美國，布廝要恐嚇中國？

還有（ＩＩＩ）英國《金融時報》於２月１７日報道未經證實的消息謂：美國國防部負責中

國事務的副助理部長邁克爾．蔡斯有意訪台（中國台灣）。要是此說屬實，會是對中國的主權有

更重大的挑釁！美國佬可以在對中國台灣主權問題「負責任」嗎？想尋死？



＊美國佬違反華盛頓精神及國際法自取其辱＊



更重要者，乃（三）中國從來在對美帝軍事上，是贏家：（１）「抗美援朝」之戰，是為中

國派出中國人民志願軍於１９５０年１０月赴朝支援朝鮮人民抗美，促於１９５３年７月簽訂《

朝鮮停戰協定》，援朝之戰乃中國、蘇聯、朝鮮反美侵略的勝利。

同樣的情況乃（２）越戰，對手當然是美國。美國在１９６４年製造北部灣事件和於次年出

動地面部隊在峴港登陸，連同澳大利亞、新西蘭、韓國、泰國、菲律賓等國相繼出兵作「南打北

炸」，結果是在１９７５年北越攻佔西貢而翌年統一，結束越戰，而美國佬之敗於越，中國挺心

越之功，當不可歿。

君不見，中國於多年前的軍事力量相對於美，有多「大」多「強」，仍然能夠援朝抗美之戰

和挺越的越南之戰，取得勝利！反看今天，中美軍事力量會有一定差距，但中國軍隊衛國保家之

力肯定超級強大的！

由是中國千萬不要受到美帝任何干擾，繼續採取自力更生、自我創新和自強不息的穩中有進

發展，把中國經濟社會發展更美更好，讓中國特式的社會主義發揮得更淋漓盡致，與以第三世界

和發展中國家甚至各世界各國更密切的友好聯繫及合作，建立和平、平等、共同富裕國際社會。

此乃美帝最痛恨之處。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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