《異動股》中電信漲近７％，稱積極關注產業版ＣｈａｔＧＰＴ

《經濟通通訊社２０日專訊》中電信（００７２８）現價升６﹒１１％，報４﹒１７元，該

股成交約７６５３萬股，涉資３﹒１４億元，盤中高見４﹒２元，最低見３﹒９３元。

據《科創板日報》報道，中國電信積極關注產業版「ＣｈａｔＧＰＴ」，並具備相關技術研

發基礎，在大模型技術研發已取得階段性成果，為業內首個宣布展開相關業務的營運商。

中電信發布首個十億參數量級城市治理領域大模型，目前正積極關注產業版「

ＣｈａｔＧＰＴ」，同時已具備相關技術研發基礎，初步具備文章續寫、主題寫作、同義句生成

、多輪對話和長文本摘要等能力。

報道指，中電信未來會將ＣｈａｔＧＰＴ、人工智能生成內容（ＡＩＧＣ）等人工智能技術

與現有業務產生協同效益，場景應用將實現全面的ＡＩ核心能力自主研發，推動大模型由城市級

模型庫向產業級模型庫伸延，聚焦元宇宙，拓展智能客服、聊天機械人等領域。

此外，中國電信相關人士對內媒表示，股價於上周四在Ａ股漲停，原因是多方面的，第一，

會加大派息，今年派息將達到７０％，這對個人投資者是有利；第二，前段時間看到機構在慢慢

增持；三，電信有傳統業務和新興業務，新興業務勢頭增長很不錯，去年雲業務翻番，今年有望

繼續翻番。



＊中移動升３％＊



另外兩大電訊商都報升。中移動（００９４１）升３﹒０５％，報５９﹒１元；中聯通

（００７６２）升４﹒４８％，報６﹒０７元。

中移動去年１２月５Ｇ套餐客戶數約６﹒１４億戶，按月淨增１８６０﹒１萬戶，增速較

１１月的２３８８﹒３萬戶有所放緩；移動業務客戶總數約９﹒７５億戶，按月淨增３２﹒５萬

戶，２０２２全年累計淨增１８１１﹒４萬戶；有線寬帶業務客戶總數約２﹒７２億戶，按月淨

增２２２﹒５萬戶，２０２２全年累計淨增３２０６﹒２萬戶。

至於中聯通去年１２月５Ｇ套餐用戶淨增３２７﹒１萬戶，較１１月淨增４４５﹒１萬戶少

，累計約２﹒１３億戶；１２月移動和固網等「大聯接」用戶淨增約８０２萬戶，累計約

８﹒６２億戶。此外，聯通早前發公告指，經初步測算，去年盈利按年增速實現近３年新高。聯

通２０２０及２０２１年純利增長為１０﹒２６％及１５﹒０１％，意味聯通去年純利增逾

１５％。

現時，恒生指數報２０７７２，升５２點或升０﹒２５％，主板成交２９７﹒４４億元。國

企指數報７００７，升１５點或升０﹒２３％。恒生科技指數報４２８５，升２８點或升

０﹒６６％。

即月期指新報２０７６７，升１２７點，低水５點。即月國指期貨報７００９，升４６點，

高水２點。即月科指期貨新報４２８７，升３９點，高水１點。

上證綜合指數報３２４３，升１９點或升０﹒６１％，成交１４１１﹒７７億元人民幣。深

證成份指數報１１７５８，升４２點或升０﹒３６％，成交９７１﹒８９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中電信（００７２８） ４﹒１７元 升６﹒１１％

中移動（００９４１） ５９﹒１元 升３﹒０５％

中聯通（００７６２） ６﹒０７元 升４﹒４８％

香港電訊（０６８２３） １０﹒４元 無升跌

電盈（００００８） ３﹒８８元 升０﹒２６％

香港寬頻（０１３１０） ５﹒２３元 升２﹒９５％

和電（００２１５） １﹒３元 升１﹒５６％

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（ｅｒ）

