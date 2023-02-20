【人行操作】光大銀行：樓市預期改善，短期降房貸利率必要性下降

《經濟通通訊社２０日專訊》今日公布的最新一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為

３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％，兩項利率均與上期保持一致。這是ＬＰＲ在

２０２２年８月下降之後，連續６個月維持不變。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，２月ＬＰＲ利率維持不變，主要是本月ＭＬＦ

政策利率按兵不動，部分銀行息差壓力較大。從１月金融數據看，信貸總量和企業信貸需求理想

，一定程度反映目前利率水平整體保持適度；同時，１月７０大中城市新建商品住宅價格按月結

束１１連跌，預示樓市整體在逐步回暖，反映國內因城施策穩樓市政策效果逐步顯現，樓市預期

在改善，短期調降房貸利率必要性有所下降。

另外，考慮到１月存在季節性因素，利率調降需要進一步經濟數據指引。

對於下階段利率走勢，周茂華認為，ＬＰＲ調降的門檻偏高，要滿足實體融資需求趨弱，銀

行負債成本穩中有降，ＭＬＦ政策利率下調。一方面，從實體融資需求看，需要進一步信貸社融

數據指引，從趨勢看，經濟穩步復甦，帶動實體經濟信貸需求回暖；另一方面，從銀行角度看，

同業存單利率中樞抬升，反映銀行的負債成本有所上升，部分銀行息差壓力有所增大。（ｌｃ）

