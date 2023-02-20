【人行操作】東方金誠：５年期以上ＬＰＲ報價仍有一定下調空間

《經濟通通訊社２０日專訊》人行今日公布的一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為

３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％，兩項利率均同上期保持一致。這是ＬＰＲ在

２０２２年８月下降之後，連續６個月維持不變。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，２月ＬＰＲ報價保持不變，主要原因是２月ＭＬＦ操作

利率不變，且近期銀行邊際資金成本有所上升，報價行壓縮ＬＰＲ報價加點動力不足；與此同時

，各方也在密切關注樓市能否隨經濟回升而企穩回暖。

王青指出，儘管ＬＰＲ報價保持穩定，但２月新發放企業貸款加權平均利率仍繼續停留在歷

史最低點附近，新發放個人消費貸款和居民房貸利率還有望延續小幅下行勢頭。後期５年期以上

ＬＰＲ報價仍有一定下調空間，能否落地主要取決於樓市走向。從利率互換報買價走勢來看，市

場對５年期以上ＬＰＲ報價有１０個點子的下調預期。

他預計，上半年，５年期以上ＬＰＲ報價仍有可能下調１０至１５個點子。這將帶動新發放

居民房貸利率更大幅度下調，進而助力樓市在年中前後出現趨勢性回暖勢頭。換句話說，儘管上

半年ＭＬＦ利率下調的概率不大，但針對房地產的定向降息有可能落地。（ｌｃ）

