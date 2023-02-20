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20/02/2023 12:08

《午市前瞻》恒指料維持兩萬一上下爭持，金沙溢價太高勢落百天線

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯儲局官員續放鷹，華爾街大行紛紛調升利率預測，美股
三大指數上周五個別發展，港股造好，恒生指數半日收報２０８８７，升１６７點或０﹒８１％
，主板成交５９５﹒１３億元。恒生中國企業指數報７０５４，升６３點或０﹒９％。恒生科技
指數報４３０５，升４８點或１﹒１４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國
移動（００９４１）；騰訊控股收報３７５﹒２元，升１﹒４元或０﹒３７％，成交２５﹒２８
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９９﹒８元，升０﹒３５元或０﹒３５％，成交１９﹒６５億元；中
國移動收報５９﹒１５元，升１﹒８元或３﹒１４％，成交１５﹒３８億元。國指三大成交股份
依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－
ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１４６﹒６元，升２﹒４元或１﹒６６％，成交
１４﹒２２億元。
　
＊張智威：賭股首季有望改善惟調整壓力大＊
　
　　恒指維持２０８００點上下整固，暫未見主要方向，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通
訊社》表示，恒指近期於２１０００徘徊，由早前１４ＲＳＩ高達８０回落至現時只有約４４，
回落超過一半，預計之後將繼續於２１０００好淡爭持，預計區間約為２０５００至２１５００

　　金沙（０１９２８）公布初步業績，截至去年底虧損１５﹒８２億美元，較２０２１年虧損
１０﹒４８億美元擴大；經調整物業ＥＢＩＴＤＡ虧損為３﹒２３億美元，而２０２１年錄經調
整物業ＥＢＩＴＤＡ為３﹒４１億美元。張智威並不看好賭股後續表現，其一大主因是股價炒得
太高，例如金沙由去年１０月底低位１２﹒５元最多升至上月高位３１﹒５５元，已升超過一倍
，溢價過高有較大回落風險。
　　此外，現時賭場只能依賴大廳營運，以前貴賓廳的高收入難復再，變相業績亦較難維持以前
輝煌時期。張智威認為，即使第一季將受惠通關，業績有望大幅改善，但目前股價仍過分反映相
關憧憬，預計金沙將要回落至１００天線約２２﹒７元尋支持。（ｈｃ）

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