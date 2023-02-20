《娥姐錦囊－張賽娥》內地經紀管理新法對中資券商影響較大

《娥姐錦囊》雖然中證監早前就《證券經紀業務管理辦法》作出澄清，但有關條例細則仍未

清晰，加上外匯管制，即使香港與內地通關後，內地人可以親自來港開戶，有關跨境券商業務也

未見騰飛。現時本地券商的內地客數目有限，故新例影響不會很大，反而中資券商較受影響。

中證監將在本月底正式實施《證券經紀業務管理辦法》，嚴打非法跨境證券業務。中證監日

前解釋，整改工作核心要求包括，禁止未在境內持牌的境外機構違規招攬境內投資者，並不得為

其開立新帳戶；同時仍允許原有的境內投資者，繼續通過原本的境外機構開展交易，但原有投資

者向境外帳戶轉入增量資金時，應當嚴格遵守外匯管理的有關規定。

新例主要影響投資者開戶，原有的境內投資者，仍可通過原本的境外機構開展交易，不過即

使澄清後，新例內容還不是十分清晰，依然存在灰色地帶，而且外匯管理措施也是一大障礙。

另外，近日有業界建議財爺在預算案中還原或撤銷股票印花稅，因涉及銀碼不大，相信對庫

房和投資者均無大影響。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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