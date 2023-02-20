【北水炒Ｄ乜】淨流出５７﹒５億元，買中移沽盈富

《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指低開３８點，報２０６８１點。最高升２５３點報

２０９７３點，最低跌１１２點報２０６０６點。恒指收報２０８８６點，升１６７點或

０﹒８１％。

北水全日淨流出５７﹒５億元，增加５４４７﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是中國移

動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是盈富

基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１１２０﹒６１億元增加２４﹒９％。其中港股通成交３８９﹒８億元，佔總成交

３４﹒８％。

中國移動升３﹒０５％報５９﹒１元，北水淨買入８﹒５億元；藥明生物升３﹒２７％報

５８﹒５元，北水淨買入２﹒２億元；快手升１﹒３３％報６０﹒７５元，北水淨買入１﹒２億

元。

盈富基金升０﹒５７％報２１元，北水淨賣出４８億元；恒生中國企業升１﹒１９％報

７１﹒５元，北水淨賣出２０﹒２億元；建設銀行升０﹒８１％報４﹒９８元，北水淨賣出

２﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國移動 （００９４１） ８﹒５３

藥明生物 （０２２６９） ２﹒１６

快手 （０１０２４） １﹒２１

騰訊控股 （００７００） １﹒１３

中國電信 （００７２８） ０﹒７２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盈富基金 （０２８００） －４７﹒９８

恒生中國企業 （０２８２８） －２０﹒２２

建設銀行 （００９３９） －２﹒９０

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒２６

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒９１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

