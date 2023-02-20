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即市新聞

20/02/2023 16:14

《美元走勢－羅明立》歐元短期應仍以反覆偏軟為主

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３４﹒１４　１３４﹒５３　１３３﹒９５
　　歐元╱美元　１﹒０６９５　１﹒０６９６　１﹒０６７３
　　英鎊╱美元　１﹒２０４１　１﹒２０４５　１﹒２０１４
　　美元╱瑞郎　０﹒９２４０　０﹒９２６０　０﹒９２３９
　　美元╱港元　７﹒８３１３　７﹒８４４８　７﹒８２２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１月進口物價指數按月跌０﹒２％，符合預期。上周美國公布的ＣＰＩ及
ＰＰＩ數據顯示通脹回落有放慢跡象，而零售銷售數據又理想，聯儲局有理由維持較緊的貨幣政
策，有大行估計今年仍然需要加息３次，合共０﹒７５％。再有美聯儲局官員支持繼續加息，但
亦有官員表示，不宜過分解講一個月份的經濟數據。美匯指數先升後跌，全日以下跌收市。
　　今周美聯儲局會公布最新的會議紀錄，可進一步了解局內委員的政策立場；新西蘭央行周三
（２２日）會公布議息結果，預期加息半厘。歐元上周五（１７日）挫至１月９日以來的低位
１﹒０６１３，但以接近全日最高收市，上方阻力１﹒０７５０，上方支持１﹒０６５０，短期
應該仍然以反覆偏軟為主。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０７１５　１﹒０６１５　１﹒０７５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２０７０　１﹒１９７０　１﹒２１１０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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