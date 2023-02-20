《美元走勢－羅明立》歐元短期應仍以反覆偏軟為主

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒１４ １３４﹒５３ １３３﹒９５

歐元╱美元 １﹒０６９５ １﹒０６９６ １﹒０６７３

英鎊╱美元 １﹒２０４１ １﹒２０４５ １﹒２０１４

美元╱瑞郎 ０﹒９２４０ ０﹒９２６０ ０﹒９２３９

美元╱港元 ７﹒８３１３ ７﹒８４４８ ７﹒８２２６

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《美元走勢》美國１月進口物價指數按月跌０﹒２％，符合預期。上周美國公布的ＣＰＩ及

ＰＰＩ數據顯示通脹回落有放慢跡象，而零售銷售數據又理想，聯儲局有理由維持較緊的貨幣政

策，有大行估計今年仍然需要加息３次，合共０﹒７５％。再有美聯儲局官員支持繼續加息，但

亦有官員表示，不宜過分解講一個月份的經濟數據。美匯指數先升後跌，全日以下跌收市。

今周美聯儲局會公布最新的會議紀錄，可進一步了解局內委員的政策立場；新西蘭央行周三

（２２日）會公布議息結果，預期加息半厘。歐元上周五（１７日）挫至１月９日以來的低位

１﹒０６１３，但以接近全日最高收市，上方阻力１﹒０７５０，上方支持１﹒０６５０，短期

應該仍然以反覆偏軟為主。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７１５ １﹒０６１５ １﹒０７５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２０７０ １﹒１９７０ １﹒２１１０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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