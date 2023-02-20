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20/02/2023 15:10

【預算前瞻】莊太量：倡增收股票印花稅，勿因赤字增加新稅種

　　《經濟通通訊社記者趙嘉駿２０日報道》新一份《財政預算案》將於本周三（２２日）發表

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《經濟通通訊社》訪問時表示，政府
在２０２１年時將股票印花稅上調至０﹒１３％，並無令股市交投大減，加上港股大部份交易都
是由海外投資者進行，只影響到短炒投資者或海外基金公司，對港人而言屬於「無痛稅」，認為
投資者著重交易收益多於稅款，宜將印花稅上調至０﹒１５％，可額外為庫房貢獻逾７０億元。
他又呼籲執政者不要按自己喜好加稅，如「不喜歡人睹錢就加博彩稅」，因有外圍賭局存在，加
稅率未必等於加稅收，重申千萬不要以個人意志去欺凌一少撮人。
　
＊建議將醫療衛生開支縮減約兩成＊
　
　　財爺早前預告，本年度財政儲備會跌至８０００億水平，相當於約１２個月的政府開支，莊
太量認為，世界沒有對政府儲備多寡的標準，因多個國家均是長期赤字，甚至需借貸渡日，過往
香港的財政儲備只相當於約９個月的政府開支，用於支付公務員退休金等，認為８０００多億是
相當夠用，如日後有支出需要亦可透過發行債券等方式募資。他認同在政府赤字時需「開源節流
」，政府當務之急應是削減醫療衛生開支，因過去兩年抗疫期間，相關開支在經常性開支中的佔
比由以往１６％－１７％增加至超過２０％，超過教育等其他福利開支，建議將醫療衛生開支由
現時每年約１６００億元水平縮減約兩成。
　
＊切勿因一、兩年的赤字就增加新稅種＊
　
　　莊太量稱，薪俸稅向來持穩於６００億元水平，若加薪俸稅對打工仔而言非常痛苦；而利得
稅收入主要依靠本港數家大型企業，加稅會令企業將利潤提前撥於今個財年，雖有利港府短期現
金流，但長遠會令海外企業對香港卻步。他強調，政府應堅持簡單稅制原則，不要新增過多稅種
，「最好是一種稅為庫房帶來幾百億收入」，切勿因一、兩年的赤字就增加新稅種。他又認為，
本港失業率持續改善，與內地全面通關後，出入境人數錄淨流入，認為現時無需向特定行業提供
支援，以待經濟遂漸自行復甦。
　
＊倡派２千至３千消費券，樓市政策應具彈性＊
　
　　至於坊間對再派發電子消費券的呼聲高漲，莊太量指過往消費券主要有兩個目的，一是刺激
市民消費以提振市道，若政府認為現時開關後市道已好轉，且人人有工開，政府是可以不派；二
是推廣電子消費，考慮到現時行政成本較推行初期時已大幅下降，建議可象徵式派發２０００至
３０００元，並毋須重新登記，以繼續推動金融科技發展。
　　此外，莊太量質疑，樓市現時不算熾熱，不明白為何仍保留壓抑樓市的稅項，認為撤銷「辣
招」後不會令樓價迅速攀升，反而令市場更健康發展。２０１３年「辣招」推出後，年均交投超
過１０萬宗減少至６至７萬宗左右，代理公司的利得稅也因而減少，認為政府只是「賺頭蝕尾」
，強調政策應具彈性。

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