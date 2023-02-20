【預算前瞻】莊太量：倡增收股票印花稅，勿因赤字增加新稅種

《經濟通通訊社記者趙嘉駿２０日報道》新一份《財政預算案》將於本周三（２２日）發表

。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《經濟通通訊社》訪問時表示，政府

在２０２１年時將股票印花稅上調至０﹒１３％，並無令股市交投大減，加上港股大部份交易都

是由海外投資者進行，只影響到短炒投資者或海外基金公司，對港人而言屬於「無痛稅」，認為

投資者著重交易收益多於稅款，宜將印花稅上調至０﹒１５％，可額外為庫房貢獻逾７０億元。

他又呼籲執政者不要按自己喜好加稅，如「不喜歡人睹錢就加博彩稅」，因有外圍賭局存在，加

稅率未必等於加稅收，重申千萬不要以個人意志去欺凌一少撮人。



＊建議將醫療衛生開支縮減約兩成＊



財爺早前預告，本年度財政儲備會跌至８０００億水平，相當於約１２個月的政府開支，莊

太量認為，世界沒有對政府儲備多寡的標準，因多個國家均是長期赤字，甚至需借貸渡日，過往

香港的財政儲備只相當於約９個月的政府開支，用於支付公務員退休金等，認為８０００多億是

相當夠用，如日後有支出需要亦可透過發行債券等方式募資。他認同在政府赤字時需「開源節流

」，政府當務之急應是削減醫療衛生開支，因過去兩年抗疫期間，相關開支在經常性開支中的佔

比由以往１６％－１７％增加至超過２０％，超過教育等其他福利開支，建議將醫療衛生開支由

現時每年約１６００億元水平縮減約兩成。



＊切勿因一、兩年的赤字就增加新稅種＊



莊太量稱，薪俸稅向來持穩於６００億元水平，若加薪俸稅對打工仔而言非常痛苦；而利得

稅收入主要依靠本港數家大型企業，加稅會令企業將利潤提前撥於今個財年，雖有利港府短期現

金流，但長遠會令海外企業對香港卻步。他強調，政府應堅持簡單稅制原則，不要新增過多稅種

，「最好是一種稅為庫房帶來幾百億收入」，切勿因一、兩年的赤字就增加新稅種。他又認為，

本港失業率持續改善，與內地全面通關後，出入境人數錄淨流入，認為現時無需向特定行業提供

支援，以待經濟遂漸自行復甦。



＊倡派２千至３千消費券，樓市政策應具彈性＊



至於坊間對再派發電子消費券的呼聲高漲，莊太量指過往消費券主要有兩個目的，一是刺激

市民消費以提振市道，若政府認為現時開關後市道已好轉，且人人有工開，政府是可以不派；二

是推廣電子消費，考慮到現時行政成本較推行初期時已大幅下降，建議可象徵式派發２０００至

３０００元，並毋須重新登記，以繼續推動金融科技發展。

此外，莊太量質疑，樓市現時不算熾熱，不明白為何仍保留壓抑樓市的稅項，認為撤銷「辣

招」後不會令樓價迅速攀升，反而令市場更健康發展。２０１３年「辣招」推出後，年均交投超

過１０萬宗減少至６至７萬宗左右，代理公司的利得稅也因而減少，認為政府只是「賺頭蝕尾」

，強調政策應具彈性。

