【預算前瞻】曾煥平：對下財年賣地看法悲觀，現時是適當時候撤辣

《經濟通通訊社記者許英略２０日報道》新一份《財政預算案》將於本周三（２２日）發表

。財政司司長陳茂波早已表示，本財年財政赤字逾１０００億元，專業人士亦紛紛料本財年可見

歷史第二高的財赤水平。其中，過去１０年一直佔政府收入比例１５％以上的賣地收入，本財年

受制於息口及樓市因素，普遍料少收逾４００億元，與當初目標１２００億元有天淵之別之餘，

近期屢見地皮流標情況，亦令人普遍擔心未來樓市表現。仲量聯行香港主席曾煥平接受《經濟通

通訊社》訪問時表示，政府如在定價時較為貼市，適時推出符合市況的土地，多與發展商洽談，

或可改善對下財年，以及未來土地收入悲觀看法；另現時亦為適當時候為樓市「撤辣」。



＊對賣地收入看法悲觀，發展商出價反映看淡後市＊



對於下財年的賣地收入表現，曾煥平看法非常悲觀。他表示，近期政府因發展商出標價較低

而令地皮流標，而出標價反映其３至４年後市場看法，可見發展商因市況不佳而看淡後市。

其次，政府土地政策出爾反爾及搖擺不定，更令發展商「用腳投票」，例如東九龍「第二商

業中心區」（ＣＢＤ２）規劃完全走樣，發展商需求亦因此降低，相關情況可見反映於港鐵

（０００６６）小蠔灣第一期及市建局觀塘裕民坊商業地意向書與接獲標書數目大幅差距之中。



＊選址啟德建簡約公屋，是東九龍發展「壓死駱駝的最後一根稻草」＊



曾煥平續指，地價走勢亦會持續向下，直至本港經濟走出谷底。至於政府選址啟德興建簡約

公屋，他強調，這僅是整個東九龍發展計劃「壓死駱駝的最後一根稻草」，加上過去規劃中，有

商業地被改作住宅地；交通亦未有改善。因此，從商業角度而言，對發展商會有較大打擊，相關

情況亦會在地價中反映。

他亦提到，簡約公屋斥資近３００億元，僅用５年後拆卸，從財務角度而言難以明白，認為

政府可研究在財赤環境下，該政策是否需要持續推行。曾煥平建議，政府可多聽民間意見，如與

地產發展商會洽談。另外，在制定地皮底價應要較為貼市，及避免在不適當時候，推出不切合市

場的項目，例如近期在東九龍寫字樓供應量龐大情況下，推出觀塘裕民坊商業地。



＊樓市辣招可考慮撤銷，樓價料於２０２４年回穩＊



繼去年《施政報告》提到海外專才成永久居民後可獲退置業印花稅，「撤辣」一直只聞樓梯

響。曾煥平認為，三大辣招均可考慮撤銷，亦已沒有意思，由於近年政府在辣招中所得的額外稅

收下跌了不少。另外，從價印花稅及買家印花稅亦為窒礙市區重建，影響樓宇供應。他亦認為，

海外專才退稅時間可以優化，以鼓勵置業。若該名人士於７年內賣樓，再向其徵稅亦不算遲。

他指出，就算今日「撤辣」，樓市亦不會反彈，因香港經濟存在問題，而刺激成交後，有助

樓價回穩，負資產數字自然會減少。政府最緊要的是搞活經濟。

不過，他續指，香港本身經濟仍處於不明朗，亦受外圍經濟影響，本港今年經濟亦不容樂。

雖然政府著力刺激消費及旅遊，但事實上，本港經濟低迷，因此該行料今年樓市仍然會向下，但

跌幅較慢，料跌約一成，情況料於２０２４年回穩。



＊建議減免近年錄得虧損的中小企差餉＊



零售方面，仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧指出，有零售商表示，１２月與新年消費完

全遜於預期，亦按年轉差，相信一方面因為有很多港人外遊，而遊客訪港數目增幅並非厲害，導

致聖誕及新年市況較為淡靜，但隨著政府月初落實日全面通關，今年整體零售銷售值仍料升約

１０﹒５％。

她又指，支持新一份《財案》派發消費券，但過往分派相關影響較短暫，長期而言，仍須整

體經濟環境改善，例如息口；商場與零售商合作。此外，政府可以考慮對於過往３年旅遊業有關

或受疫情影響以致虧損的行業，減免相關差餉，另可特別針對中小企，精準資助。牌照方面，建

議政府可以成立類似統籌處部門，加快開舖速度。





