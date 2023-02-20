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20/02/2023 17:33

《新股上市》傳極兔速遞下半年來港上市，籌至少７８億元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述知情人士表示，印尼速遞公司極兔速遞（Ｊ＆Ｔ　
Ｅｘｐｒｅｓｓ）計劃在今年下半年來港上市，計劃集資至少１０億美元（約７８億港元）。
　　消息人士指，極兔速遞目標尋求估值至少２００億美元，在這估值基礎上，公司正考慮出售
５％至１０％的股份，意味ＩＰＯ價值介乎１０億至２０億美元。（ｂｉ）

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