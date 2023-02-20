  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/02/2023 17:25

【夜期時段】即月期指最新報２０８６１點，跌１８點，低水２６點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８７４點，跌５點，低水１３
點，最新報２０８６１點，跌１８點，低水２６點，合約成交５０２張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７０６３點，升１點，低水１點，最新報７０６０點，跌２
點，低水４點，合約成交１６８張。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/02/2023
【領展供股】世紀五供一 供定唔供？想賣供股權又要點處理？
人氣文章中國故事20/02/2023
《神州經脈》金融大行遭整頓高層換人　LPR不動　滬指大漲2%
人氣文章財經熱話20/02/2023
息優業務穩兼炒AI概念　電訊三寶再闖高邊隻仍可繼續好？
人氣文章香港要聞20/02/2023
【預算前瞻】曾煥平：對下財年賣地看法悲觀　現時是適當時候撤辣
人氣文章香港要聞20/02/2023
【預算前瞻】莊太量：倡增收股票印花稅　勿因赤字增加新稅種
人氣文章FOCUS20/02/2023
【FOCUS】流動性盛宴之年　金融整頓大風吹
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金