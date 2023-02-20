【夜期時段】即月期指最新報２０８６１點，跌１８點，低水２６點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８７４點，跌５點，低水１３

點，最新報２０８６１點，跌１８點，低水２６點，合約成交５０２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０６３點，升１點，低水１點，最新報７０６０點，跌２

點，低水４點，合約成交１６８張。

