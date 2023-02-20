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20/02/2023 15:57

【預算前瞻】星展調查：近６０％香港中小企期望預算案增財政支援

　　《經濟通通訊社２０日專訊》新一份財政預算案將於本周三（２２日）發表，星展進行中小
企調查：營商信心及展望，當中發現在擔憂全球經濟狀況的情況下，５８％的香港中小企希望從
政府獲得更多資助及財政支援。
　　調查顯示，７６％受訪的香港中小企認為２０２３年將出現全球經濟衰退。過半的受訪者希
望獲得政府增加資助及財政支援（５８％），其次是期望在商業配對和聯繫（３０％）以及品牌
發展和推廣（１８％）方面的支援。此外，調查發現，４４％的受訪者將通脹列為最關心的問題
之一，僅次於勞動力成本和供應（４３％）以及全球利率上升（３９％）。
　　儘管面對全球經濟衰退，但隨著香港與中國內地邊境重新開放，大部分香港中小企對未來
１２個月的業務前景充滿信心。７５％的受訪者認為這將對他們的業務收入帶來正面影響。香港
中小企也愈來愈看好大灣區的前景，其中５２％的中小企渴望在未來１２個月內加快進軍大灣區
的擴張計劃。
　　星展銀行（香港）商業銀行主管王美寶表示，隨著與內地通關，兩地的跨境業務將逐漸回常
。作為全球最佳中小企銀行，集團將繼續加倍於大灣區投資，並利用集團在該地區的優勢，幫助
香港中小企擴大在大灣區的足跡。
　　此調查亦反映出，３６％的受訪者將營銷和品牌推廣列為２０２３年的首要業務重點，緊接
為電子商務和市場擴張，分別各佔２５％。結果反映這可能與企業漸走出疫情，並逐步回復營銷
和品牌活動的趨勢有關，務求在經濟不確定性中以達到營商目標。（ｂｎ）

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