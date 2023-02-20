【企業盈喜】ＭＢＶ料去年錄淨溢利不少於１６００萬令吉

《經濟通通訊社２０日專訊》ＭＢＶ ＩＮＴＬ（０１９５７）公布，截至去年１２月３１
日止年度，集團預期於報告期間將錄得淨溢利不少於１６００萬令吉，相比截２０２１年１２月
３１日止年度的淨溢利約９６０萬令吉。此增長主要歸因於馬來西亞和新加坡政府開始放寬對於
新型冠狀病毒肺炎疫情管制，促使正面的市場情緒和銷售增長。（ｂｎ）
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