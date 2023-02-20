虛擬資產交易平台６月起實施發牌制，證監會就監管建議諮詢業界

《經濟通通訊社２０日專訊》證監會今天就適用於虛擬資產交易平台營運者的建議規定展開

諮詢。在是次諮詢中，證監會特別就應否准許持牌平台營運者向零售投資者提供服務徵詢市場意

見；如准許的話，除了所建議一系列妥善的投資者保障措施（包括在與客戶建立業務關係時確保

合適性和代幣納入的有關規定）外，還應實行哪些措施。



＊建議修改現行制度某些規定＊



根據將於今年６月１日生效的新發牌制度，所有在香港經營業務或向香港投資者積極進行推

廣的中央虛擬資產交易平台，將需獲證監會發牌。

證監會就虛擬資產交易平台所建議的監管規定乃建基於《證券及期貨條例》下現行制度中的

監管規定，並與適用於持牌證券經紀商及自動化交易場所的有關規定相若。證監會亦藉此機會，

建議對現行制度中的某些規定作出修改。證監會歡迎有意者於３月３１日或之前向證監會提交意

見。



＊無意申領牌照者應著手預備有序結束香港業務＊



證監會行政總裁梁鳳儀表示，鑑於環球虛擬資產市場近期動盪不穩，加上部分主要的加密貨

幣交易平台相繼倒閉，各地監管機構達致了明確共識，認為需要對虛擬資產領域進行監管，以確

保充分保障投資者，並有效管理主要風險。

計劃申領牌照的虛擬資產交易平台（包括原有平台）的營運者應開始檢視及修改有關系統及

監控措施，為新制度作好準備。至於無意申領牌照的營運者，則應著手預備以有序方式結束其於

香港的業務。

證監會擬在其網站上發布數份名單，向公眾列出各虛擬資產交易平台的監管狀況，並將繼續

與投資者及理財教育委員會合作，以加強對香港大眾的投資者教育工作。（ｃｌ）



