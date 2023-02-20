《小傳日記》滙控聽日出成績，股民高呼「不可以嗇息」！

《小傳日記》魚缸今日算係好樣啲，先跌後回升，不過衰在成交都唔算好大，５０天線係咪

真係撐得住都仲要驗證！

不過今個禮拜就係業績期，魚缸終於要開始進入股海翻波嘅時候，好似聽日就係大細象

（００００５）（０００１１）放榜嘅大日子，放榜前就總會有啲「溫馨」故仔出街，《華爾街

日報》就回顧咗平保（０２３１８）同滙控愛恨交纏嘅故事。平保早於２０１７年就第一次公布

自己持有滙控股權，但係滙控一直都好驟忌持股量成８巴仙嘅平保。平保當時曾經想派人入局，

不過就被時任滙控主席杜嘉祺請食檸檬，話因為好多業務喺孖屐都有重疊，平保叉隻腳入嚟會有

利益衝突咁話。

從此平保就嬲嬲豬，呢幾年趁著滙控海外業務跌ｗａｔｔ，孖屐一直覺得係平保喺背後推動

分拆滙控，甚至近年仲有埋「分拆滙控關注組」！其實可以被平保借到位入，最主要真係因為海

外業務賺唔到錢，再加埋停派季息呢壇嘢真係焫著唔少小股東，順勢令小股東覺得就係海外業務

差先令到人人無季息收，所以分拆滙控嘅呼聲就大好多。

不過自從滙控落大閘講明唔考慮分拆之後，近期就好似少聽咗要求分拆嘅聲音。同時最大原

因就係，滙控自己吹風會重新回購同派返季息，即時安撫返小股東情緒。而股價都睇到滙控已經

處於無得跌嘅狀態，個個都睇好滙控要派返季息，就睇吓隻大象會唔會「講大話，甩象牙」，請

請！



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