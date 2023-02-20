《真知灼見－溫灼培》美元反彈非無因

《真知灼見》隨著近期美國公布的經濟數字異常強勁，如１月非農職位增加５１﹒７萬，１

月零售銷售按月反彈３％及通脹只緩慢回落等，有部分市場分析開始估聯邦儲備基金息率最終水

平或將超越５﹒２５％這個先前估計的頂位。當然，１月份美國數字強勁會否只屬單一個月份的

個別事件暫難確認。而本周四（２３日）從聯儲局公開的２月初議息會議記錄或可給予市場部分

答案。

按美元利率期貨價格變化顯示，截至現在市場基本上仍在估計美息最高水平仍只有

５﹒２５％。當然，假如美國２月經濟數字持續強勁，也不能排除利率期貨價格將會有所變化，

並指向美息的頂部最終有攀至５﹒５％可能。若這情況出現對美元將帶來如何影響？

由於聯儲局較早開展加息周期，現今美元是七大貨幣中最高息貨幣，也解釋了美元現處相對

高水平的原因。但倘往前看，聯儲局的加息幅度卻未必較其他央行激進。例如，市場現估計歐央

行及紐央行便分別尚有１厘息的加幅，澳央行也有７５基點。相反，現市場估聯儲局剩餘加幅也

只不過是半厘，就是美國經濟再強，市場估極其量加幅也只有７５基點。單從這方面看，美元似

乎不具優勢。不過，不同之處是美元是全球主要貨幣，其息率變化帶來的影響是全球性。加上美

息現水平不低，已是１５年高位。每加多２５基點，美國以至全球經濟陷入衰退的風險將倍增，

而這將驅使環球資金愈趨流入美元避險，使美元受惠。這解釋為何當市場只輕輕估聯儲局或最終

較原先估計多加２５基點息，對上周美元帶來如此龐大刺激的原因。《恒生銀行首席市場策略員

溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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