《創富理財－龔俊樺》美國ＣＰＩ高於預期，或反映加息周期未完結

《創富理財》美國在２月１５日公布了１月份消費者物價數字（ＣＰＩ），年增６﹒４％，

雖低於前值６﹒５％，連續７個月下跌，但數字上略高於市場預期的６﹒２％。消息公布後，大

多數新聞標題的風格都相對悲觀。筆者想在本文與大家分析最新公布的ＣＰＩ所帶來的啟示，不

過在討論前先介紹今年美國ＣＰＩ權重分布的改變。



＊美國ＣＰＩ權重比更傾向居住成本＊



美國勞工部調整２０２３年ＣＰＩ通脹權重變化，目的是合乎現時美國居民的消費成本結構

。房屋成本是最高權重，比重更由４２﹒４％進一步上升至４４﹒４％。而近月二手車價格放緩

幅度大，現時對美國居民相對不太影響，所以交通運輸的權重比就下跌了。居住成本權重的增加

預視到它將會更加主導ＣＰＩ今年的走勢。



＊更貼市的指數早已反映租金回落＊



１月份ＣＰＩ當中的居住成本走勢繼續走高，１月份按月繼續增長０﹒７％，而上月則升

０﹒８％。雖然按月變動下跌了０﹒１百份點，但整體仍然呈現價格黏性，並沒有出現明顯下跌

的跡象。如果繪製１２個月移動平均線，可以見到居住成本仍然沒有跌穿平均線，表面上看居住

成本仍然強勢。但要注意一點是ＣＰＩ統計居住成本是反映不同區份的平均成本，然而每月只會

有部分屋租會更新租約及租金，所以官方統計的居住成本是存在頗大的滯後的。因此市場有不少

指數去反映每個月較貼市的租金變化，例如地產代理Ｚｉｌｌｏｗ編制的租金指數。

Ｚｉｌｌｏｗ租金指數的按月變動一早反映了屋租增長早在２０２１年中已見頂，在上年年尾更

出現負增長。再編制１２個月移動平均線來觀察其趨勢，雖然今年１月指數有反彈，但平均線仍

然是呈回落，而兩者差距更是明顯。再將Ｚｉｌｌｏｗ同ＣＰＩ數字作對比，兩者終於在２１年

５月起首次出現交叉位，即Ｚｉｌｌｏｗ跌穿ＣＰＩ的月增長。相信隨著時間的推進，ＣＰＩ最

終可能反映租金回落的狀況。



＊市場再度憂慮加息周期或延長；今年更宜訂立適當止蝕及分注投資＊



回到１月份整體ＣＰＩ的討論。跌幅低於預期的數字，市場解讀為加息周期可能尚未完結。

從分析美國利率期貨市場的隱含利率可以了解到，市場估計在６月時聯邦基準利率為５﹒２５％

－５﹒５％的概率由１月中的６％大升至２月１４號時超過一半機會，這代表市場更多人押注聯

儲局會在之後３次ＦＯＭＣ會議時各加２５點子，並不是到年中就開始暫停加息。正面而言，

ＣＰＩ緩慢跌幅反映美國經濟實在強勁，再結合上周四公布的１月零售銷售按月升３％的話，越

來越多數據顯示美國第一季經濟動能理想，衰退風險減低不少。美股，以至環球資產市場的後市

將受持續加息或經濟擺脫衰退這兩個因素影響而異常波動。投資者今年的部署需要更謹慎，除了

定下止蝕位及風險管理外，分注買入並將不同資產的相關系數減低也是減低市場風險的重要方法

。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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