《與聯共策－鄒建雄》通脹環境下，哪些企業具競爭優勢？

《與聯共策》自１９８０年代以來，通脹率與實質利率走低，成為全球經濟與市場的顯學，

原因在於人口結構轉變、全球化步伐加速、科技迭有進展、成熟市場採取以股東利益為優先的價

值。

中國逐漸整合於全球經濟，促進供應鏈全球化。各地企業紛紛利用中國的廉價勞動力與製造

實力，讓許多產業得以壓低商品的生產成本。全球勞動人口擴大至歷史新高，加上科技革命提升

生產力，帶動企業盈利能力躍升。此外，西方國家政府與決策機關愈來愈支持股東價值。影響所

及，通脹與利率逐漸走低。

經濟面臨重大風險時，各地的對策往往強化上述趨勢。舉例而言，２００８年全球金融危機

後，美國、歐洲與日本經濟增長停滯，因此祭出量化寬鬆與超低利率。儘管如此，經濟並未出現

高通脹現象，導致市場逐漸認為通脹可能已經絕跡。



＊防疫政策成為轉捩點＊



這個信念影響了疫情期間的政策，各地央行將利率下調至極低點，同時加速量化寬鬆的步伐

。鑑於經濟活動急凍，政府亦祭出大規模財政刺激政策，維持經濟運作無虞。

如今經濟形勢已截然不同。當疫情的經濟衝擊成為歷史，後人將會視疫情為經濟形勢反轉的導火

線，而這些轉變其實已醞釀多年，包括民粹政治危及全球化趨勢及中國勞動人口逐漸老化。時至

今日，隨著金融市場受到龐大的資金挹注，再加上供應鏈出現空前瓶頸，通脹壓力逐漸升溫至沸

點。



＊哪些企業具競爭優勢？＊



通脹因素轉變，會從很多層面影響企業的盈利能力。拜全球供應鏈所賜，企業過去得以維持

低庫存；廉價勞動力有助於抑制支出；稅務負擔處於低位。在這樣的環境下，企業往往在沒有穩

健基本面的支撐下，還能提升利潤率與投資回報。

如今上述利好因素鈍化，企業必須學習如何應對。企業稅率預計增加，因為去全球化使企業

較難在最能節稅的地點營運。去全球化也將推升庫存水平，而聯博研究顯示庫存增加往往會拖累

企業盈利。勞工權利意識增加，讓薪資成本短期可能難以從高位下降。此外，能源轉型帶來更多

通脹因素，同樣會壓縮盈利能力。

當然，企業仍有許多能與之抗衡的營運方向，特別是科技與創新。機器人技術、物聯網、科

技基礎建設等發展，可望提升企業營運效率，有助於控制成本。因此，企業若能擁抱創新思維，

搶先同業掌握新科技，未來可望享有競爭優勢。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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