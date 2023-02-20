《基金債券攻略－凌風》不是所有債券都受息口影響

《基金債券攻略》早前我在本欄提過，債券也不是想像中那麼低風險。以外匯基金為例，去

年的總虧損高達２０２４億元，也是歷來虧損最多的一年（但以百分比計，其實只蝕了４﹒４％

）。當中港股蝕了１９５億，其他股票蝕了６１２億，外匯蝕了４０１億，就連債券也蝕了

５３３億，僅次於「其他股票」，由此可見，債券的殺傷力也不能小覷。



當然，我也指出過，由於外匯基金要Ｍａｒｋ ｔｏ ｍａｒｋｅｔ，即是到截數日時，就

要按當時投資項目的最新價格計算盈虧。如果那些項目未到期或不會有到期日，當稍後股價回升

，或匯價回升，以至債價回升或債券到期而未有違約，總資產價值便會大幅改善。即是說，下次

報告時，這些投資可能大幅追回之前的失地。



事實上，去年第四季，外匯基金的各項投資表現都已經明顯改善，只不過，仍未能追回前三

季的失地而已。而到了今年首季，暫時來說，大部分投資都繼續錄得正回報了。



有朋友問我，今年應該買債券或債券基金嗎？去年的債券表現實在令人失望，用金管局總裁

余偉文的說法，去年的投資可謂無險可守，連一向屬扶手棍的債券也靠唔住。



「今年債券市場應該稍為平穩，但最重要當然是看美國的加息幅度和頻率。如果一如聯儲局

主席鮑威爾在上次議息會後所言，可能再加兩次四分一厘息之後就可以暫停加息，再觀望通脹率

的回落幅度和速度，今年的債券價格即使不上升，也不致再大跌了。」我告訴那位朋友我的看法

。



「但息口是不是唯一主宰債券價格升跌的原因？」朋友續問。



「問得好！其實不是的，但也要看是哪些債券，如果是評級高的債券，例如發達國家的債券

，因為評級已經沒有太多改善空間，主要影響債價的因素自然是息口。但如果是評級較低的債券

，例如是公司債，只要該類債券的信貸質素改善，投資者願意買入，也可以推高債價，即使息口

向上，不利債價，也可能被信貸改善這個重要因素抵銷了。」



「明白，但去年很多企業債，例如內地房企的債券，信貸質素不但沒有改善，而是進一步惡

化，債券價格當然也要回落呢！」朋友提到內房債的問題。



「同意，去年的情況真的很特別，宏觀來說，幾乎任何投資工具都下跌，微觀一點，在債券

方面，基於息口向上，財政惡化，不論是國債或企業債都下跌，實在很誇張。但正如我所說，息

口如果不再大幅向上，企業，尤其是內地的房企，在政府扶助和市場氣氛改善的情況下，債價應

該可以見底回升的。」



「那麼，應該直接買債券，還是買債券基金？」



「其實，兩者的風險回報是有點不同的，如果是直債，看得準的話，回報是頗高的，但如果

看錯了，也有可能蝕很多。至於債券基金，因為是一籃子的債券，對投資者來說又沒有到期日，

所以風險會低一些，但回報同樣會較低，那就看妳的風險承受能力了。」



「明白！」《凌風》



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