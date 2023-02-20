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20/02/2023 10:00

《基金債券攻略－凌風》不是所有債券都受息口影響

　　《基金債券攻略》早前我在本欄提過，債券也不是想像中那麼低風險。以外匯基金為例，去
年的總虧損高達２０２４億元，也是歷來虧損最多的一年（但以百分比計，其實只蝕了４﹒４％
）。當中港股蝕了１９５億，其他股票蝕了６１２億，外匯蝕了４０１億，就連債券也蝕了
５３３億，僅次於「其他股票」，由此可見，債券的殺傷力也不能小覷。
　
　　當然，我也指出過，由於外匯基金要Ｍａｒｋ　ｔｏ　ｍａｒｋｅｔ，即是到截數日時，就
要按當時投資項目的最新價格計算盈虧。如果那些項目未到期或不會有到期日，當稍後股價回升
，或匯價回升，以至債價回升或債券到期而未有違約，總資產價值便會大幅改善。即是說，下次
報告時，這些投資可能大幅追回之前的失地。
　
　　事實上，去年第四季，外匯基金的各項投資表現都已經明顯改善，只不過，仍未能追回前三
季的失地而已。而到了今年首季，暫時來說，大部分投資都繼續錄得正回報了。
　
　　有朋友問我，今年應該買債券或債券基金嗎？去年的債券表現實在令人失望，用金管局總裁
余偉文的說法，去年的投資可謂無險可守，連一向屬扶手棍的債券也靠唔住。
　
　　「今年債券市場應該稍為平穩，但最重要當然是看美國的加息幅度和頻率。如果一如聯儲局
主席鮑威爾在上次議息會後所言，可能再加兩次四分一厘息之後就可以暫停加息，再觀望通脹率
的回落幅度和速度，今年的債券價格即使不上升，也不致再大跌了。」我告訴那位朋友我的看法

　
　　「但息口是不是唯一主宰債券價格升跌的原因？」朋友續問。
　
　　「問得好！其實不是的，但也要看是哪些債券，如果是評級高的債券，例如發達國家的債券
，因為評級已經沒有太多改善空間，主要影響債價的因素自然是息口。但如果是評級較低的債券
，例如是公司債，只要該類債券的信貸質素改善，投資者願意買入，也可以推高債價，即使息口
向上，不利債價，也可能被信貸改善這個重要因素抵銷了。」
　
　　「明白，但去年很多企業債，例如內地房企的債券，信貸質素不但沒有改善，而是進一步惡
化，債券價格當然也要回落呢！」朋友提到內房債的問題。
　
　　「同意，去年的情況真的很特別，宏觀來說，幾乎任何投資工具都下跌，微觀一點，在債券
方面，基於息口向上，財政惡化，不論是國債或企業債都下跌，實在很誇張。但正如我所說，息
口如果不再大幅向上，企業，尤其是內地的房企，在政府扶助和市場氣氛改善的情況下，債價應
該可以見底回升的。」
　
　　「那麼，應該直接買債券，還是買債券基金？」
　
　　「其實，兩者的風險回報是有點不同的，如果是直債，看得準的話，回報是頗高的，但如果
看錯了，也有可能蝕很多。至於債券基金，因為是一籃子的債券，對投資者來說又沒有到期日，
所以風險會低一些，但回報同樣會較低，那就看妳的風險承受能力了。」
　
　　「明白！」《凌風》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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