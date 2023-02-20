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20/02/2023 16:13

恒指高收１６７點報２０８８６，宏橋收飆１０％，信義玻璃升７％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯儲局官員續放鷹，華爾街大行紛紛調升利率預測，美股
三大指數上周五個別發展，港股造好，恒生指數全日收報２０８８６，升１６７點或０﹒８１％
，主板成交１１２０﹒６１億元。恒生中國企業指數報７０６３，升７２點或１﹒０４％。恒生
科技指數報４３１１，升５３點或１﹒２７％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３７７元，升３﹒２元或０﹒８６％，成交４６﹒１２億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報９９﹒４元，跌０﹒０５元或０﹒０５％，成交３８﹒２５億元；美團收報
１４５﹒８元，升１﹒６元或１﹒１１％，成交２８﹒９７億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　中國宏橋（０１３７８）收升９﹒９％，報９﹒１元，該股成交約７８７０萬股，涉資
７﹒１４億元，盤中高見９﹒４元，最低見８﹒４元；信義玻璃（００８６８）升７﹒０５％，
收報１６﹒７元；海爾智家（０６６９０）升５﹒１１％，收報２９﹒８５元；聯想集團
（００９９２）升４﹒７２％，收報７﹒１元。
　　另外，碧桂園（０２００７）　收升４﹒３１％，報２﹒６６元，該股成交約１﹒１２億股
，涉資２﹒９６億元，盤中高見２﹒６７元，最低見２﹒５５元；國壽（０２６２８）升
４﹒２９％，收報１４﹒１元；招行（０３９６８）升４﹒１％，收報４５﹒７５元；中海外
（００６８８）升３﹒７６％，收報２０﹒４元。（ｋｙ）

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