《每周華語－黃溢華》美國企業：１９７０╱２０２３年的挑戰

《每周華語》百年企業也好，創新企業也好，於不同年代╱時期必面對機構╱企業以外的政

經變化衝擊。二戰前後的經營格局大不同。英鎊讓位給了美元，而浮動匯價取代了固定╱金本匯

制。這是巨大的變化，企業競爭力及營利能力也面對新的制約。



１９７１年８月，前美尼克遜總統與一眾財金官員於「Ｃａｍｐ Ｄａｖｉｄ」開了３天的

極密會議，焦點在放棄金本位，因為美國存金的價值遠低於負債。３天會議，參與的官員各出謀

略，為美元「地位」保衛戰提出各自的方案，最終美國放棄金本位，讓美元兌各主要貨幣「自由

浮動」。３天極密會議，改變了美國大中小企業與全球資本巿場，貿易買賣的形式：匯價「浮動

」，衍生利潤風險、競爭風險及企業的管理模式。固定匯價有別浮動匯價，利好企業進行國際貿

易，不用擔心「匯水」產生的「損失」與「意外」收益。



匯巿因而２４小時進行，１９７１年的「３天」會議，到２０２１年剛好５０年，美元仍是

全球巿場「主軸」貨幣。二戰後，主要商品及儲備以美元為主，國際貿易及資本巿場不斷壯大，

因而美元╱匯巿日見重要，銀行有大賺機會。美銀行產業又多了新產業╱產品，因而「３天」極

密會議，意外地衍生很多產業、衍生工具、交易所，甚而研究匯價的分析報告，匯價大升╱大跌

，央行入巿干預，而美匯大牛巿╱大熊巿亦成為股債╱資產投資下可不考慮的事情。美不少企業

自身設有「司庫部」，與大銀行「打交道」，為自身的全球各巿場生意的現金流對沖，確保企業

維持應有的「利潤」。



取消金本位，改變了美國不同產業企業的全球運作模式。１９８５年日圓狂升至１９８７年

，左右日本企業出口，美企業自然得益。日圓狂升，美汽車出口業競爭力當然得益。浮動匯價，

有其「殺傷力」！左右各國企業的競爭力。而各國自然維護自身的匯價利益。



「９．１１」事件，美軍全力出擊，支出巨大，而「９．１１」使各國擔心美國面對大型恐

襲及巨大財赤，美匯自然有壓力，美企業面對全新的「風險」。Ｄｉｓｎｅｙ形勢當時也很差，

當年有分析認為Ｄｉｓｎｅｙ可能被「踢」出道指。今天回頭一看，Ｄｉｓｎｅｙ及

Ｗａｌｍａｒｔ近半世紀股價表現「長升長有」。２０２０年全球疫情，Ｄｉｓｎｅｙ及

Ｗａｌｍａｒｔ亦見回升，可見企業全球化有自身風險。「９．１１」亦衍生低息及「次按」。



「次按」２００８年，使雷曼倒閉。２００７年２月雷曼巿值升至上巿高位４００多億美元

，１年半後的２００９年９月，雷曼倒閉，股價為「０」！全球金融巿場大波動，伯南克以「

ＱＥ」出擊到今天，美企業面對「零」息甚而「負」息的年代！２０２２年美儲局加息很多次，

可見美企業近１５年：息率風險巨大。半世紀以來，美企業必須克服甚多風險才可壯大。



美元、歐元、日圓等仍是主流浮動匯價╱儲備。但２０１３╱２０２３的１０年，面對「

ＱＥ」及新中國的躍升，美元積弱３０年，財赤又再到了「上限」，大中小企業又步入了全新的

「匯價」挑戰，處理不妥，損失可以十分之大，因而國際貿易╱全球化，企業要賺錢及維持競爭

力，不可以一面倒只看「美元」為佳。《資深市場人士 黃溢華》



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