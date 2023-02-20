《股語有云－古添力》阿里健康實力不俗，中長線上望１２銀

《股語有云》阿里健康（００２４１）主要從事健康產品及服務銷售、產品追溯，以及提供

醫療及健康管理服務，最大控股公司為阿里巴巴集團。

截至２０２２年９月底止半年度業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利１﹒６１億人仔，營業額

增長２２﹒９％至逾１１５億人仔。期內，整體毛利增加２３％至約２３億人仔，毛利率持平在

２０％。

期內，佔總營業額８７﹒７％的醫藥自營業務收入增長２４﹒２％至１００﹒８１億人仔；

醫藥電商平台業務收入微增至１０億人仔；醫療健康及數字化服務業務收入增７４﹒９％至

４﹒１９億人仔；於２０２２年９月３０日，集團之現金及現金等價物為１１２﹒５５億元。



＊三個月有逾３１億元淨流入＊



根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾３﹒４億元淨流入阿里健康，過去

一個月有逾７﹒１億元淨流入，過去三個月更有逾３１億元淨流入。

技術走勢方面，日線圖顯示，阿里健康今日走勢現小陽燭，該股由去年１０月２４日低見３

銀後回升，１２月９日一度炒上１０﹒１４銀，回調升幅５０％，約為６﹒５銀水平，現水平相

信調整已完成。

即使近日股價出現調整，但仍守穩１００天線，今日回升，且重上１０天線（現約６﹒０６

元），９ＲＳＩ回升至４０水平。翻查資料，阿里巴巴（０９９８８）持有阿里健康

５７﹒０５％，另外，陳曉穎持股５﹒７５％，由於母公司阿里巴巴背景相當雄厚，加上阿里健

康本實力不俗，添力建議，現水平６﹒１２銀不妨買入，首站８銀，升越此關以前高位

１０﹒１４銀為目標，再上，則以１２銀為最終獲利目標，跌穿２５０天線（約５﹒１元）止蝕

。 《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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