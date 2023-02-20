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20/02/2023 14:40

《股語有云－古添力》阿里健康實力不俗，中長線上望１２銀

　　《股語有云》阿里健康（００２４１）主要從事健康產品及服務銷售、產品追溯，以及提供
醫療及健康管理服務，最大控股公司為阿里巴巴集團。
　　截至２０２２年９月底止半年度業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利１﹒６１億人仔，營業額
增長２２﹒９％至逾１１５億人仔。期內，整體毛利增加２３％至約２３億人仔，毛利率持平在
２０％。
　　期內，佔總營業額８７﹒７％的醫藥自營業務收入增長２４﹒２％至１００﹒８１億人仔；
醫藥電商平台業務收入微增至１０億人仔；醫療健康及數字化服務業務收入增７４﹒９％至
４﹒１９億人仔；於２０２２年９月３０日，集團之現金及現金等價物為１１２﹒５５億元。
　
＊三個月有逾３１億元淨流入＊
　
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾３﹒４億元淨流入阿里健康，過去
一個月有逾７﹒１億元淨流入，過去三個月更有逾３１億元淨流入。
　　技術走勢方面，日線圖顯示，阿里健康今日走勢現小陽燭，該股由去年１０月２４日低見３
銀後回升，１２月９日一度炒上１０﹒１４銀，回調升幅５０％，約為６﹒５銀水平，現水平相
信調整已完成。
　　即使近日股價出現調整，但仍守穩１００天線，今日回升，且重上１０天線（現約６﹒０６
元），９ＲＳＩ回升至４０水平。翻查資料，阿里巴巴（０９９８８）持有阿里健康
５７﹒０５％，另外，陳曉穎持股５﹒７５％，由於母公司阿里巴巴背景相當雄厚，加上阿里健
康本實力不俗，添力建議，現水平６﹒１２銀不妨買入，首站８銀，升越此關以前高位
１０﹒１４銀為目標，再上，則以１２銀為最終獲利目標，跌穿２５０天線（約５﹒１元）止蝕
。　《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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