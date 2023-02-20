【註冊發行】滬深交易所發布全面註冊制配套業務規則

《經濟通通訊社２０日專訊》中證監上周五（１７日）發布實施全面註冊制相關制度規則。

同日，滬深交易所分別發布２６部及３０部與全面註冊制相配套的業務規則、指引及指南，涵蓋

了發行上市審核、發行承銷、持續監管、交易組織管理和投資者保護等環節的主要制度安排。

為做好新舊規則過渡與業務銜接，滬深交易所於２月２０日至３月３日，接收主板首發、再

融資、併購重組在審企業申請，並按在中證監的審核和受理順序接續審核；自３月４日起接收主

板新申報企業申請。科創板、創業板申報受理和審核工作正常推進。



＊主板網上新股申購由１０００股調整為５００股＊



滬深交易所在此次發布的《首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》中，調整優化了滬

深主板發行定價、配售相關機制，與改革前相比，主要有三個方面差異：

一是定價機制方面，明確新股發行價格、規模主要通過市場化方式決定。保留直接定價方式

，新增定價參考上限。調整最高報價剔除比例上限，優化網下投資者填報價格、報價信息披露、

定價參考值、發布投資風險特別公告等機制。明確可以對網下發行採取搖號限售或比例限售，進

一步加大網下投資者報價約束。

二是申購配售方面，優化回撥機制，當網上申購倍數較高時，適當調整網下向網上回撥比例

。根據發行數量差異，明確戰略配售規模與參與投資者家數安排。此外，將主板網上投資者新股

申購單位由１０００股調整為５００股。

三是風險防控方面，完善超額配售選擇權實施機制，適當增加操作靈活性。新增市場重大變

化情況下應對機制，允許發行人和主承銷商要求網下投資者繳納一定數量保證金，明確投資者棄

購數量較大可以二次配售。



＊未盈利企業可上創業板＊



值得注意的是，此次深交所就未盈利企業申請在創業板上市發布了專項通知。主要包括三個

方面的安排：一是細化未盈利企業行業範圍，包括先進製造、互聯網、大數據、雲計算、人工智

能、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業；二是明確未盈利企業上市條件，啟用「預計市

值不低於５０億元人民幣，且最近一年營業收入不低於３億元人民幣」上市標準；三是做好相關

規則銜接，《創業板股票上市規則》中同步取消了關於紅籌企業、特殊股權結構企業申請在創業

板上市需滿足「最近一年淨利潤為正」的要求。（ｌｃ）

