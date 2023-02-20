《中國監管》中證監發新規支持企業境外上市，惟不得威脅國家安全

《經濟通通訊社２０日專訊》中證監上周五（１７日）發布境外上市備案管理制度規則，自

３月３１日起實施。中證監將支持滿足合規要求的ＶＩＥ架構企業境外上市，不對境外上市額外

設置門檻及條件，但若相關主管部門審查認定會威脅或危害國家安全，將不得於境外上市。

同時，企業亦應當嚴格遵守外商投資、網絡安全、數據安全等國家安全規定，切實履行國家

安全保護義務和安全審查程序。國務院有關主管部門可以要求剝離境內企業業務、資產或採取其

他有效措施，消除或避免境外發行上市對國家安全的影響。

其他不得於境外上市的情況包括：涉及違法上市融資，存在股權、主要資產、核心技術等重

大權屬糾紛，近三年涉及貪污、賄賂等刑事犯罪，以及董事、監事和高級管理人員最近三年內受

到行政處罰且情節嚴重，或正被立案偵查等情況。

中證監強調，國家擴大資本市場對外開放的方向不會改變，新規則將更好支持企業依法合規

到境外上市，利用兩個市場、兩種資源實現規範健康發展。中證監亦與香港證監會簽訂監管合作

備忘錄，以進一步加強有關境內企業香港上市相關事宜的監管合作，包括共同打擊跨境違法違規

行為。（ｌｃ）

