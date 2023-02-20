《中國監管》銀保監重罰五銀行近４億元，中行等三大機構黨委換人

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》銀保監近日嚴肅查處一批違法違規案件，

對中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、民生銀行（０１９８８）

（滬：６０００１６）、渤海銀行（０９６６８）、建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）、渣打銀行（中國）等５家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決

定，合計罰沒３﹒８８億元（人民幣．下同）。與重罰的同時，上周五（１７日）一天之內，中

國人保集團、中國銀行和國開行等三家國有金融機構黨委書記或黨委副書記換人。羅熹被免中國

人民保險集團黨委書記職務。劉連舸不再擔任中國銀行黨委書記，據報中行行長劉金將暫時全面

負責工作。歐陽衛民被免去國家開發銀行黨委副書記職務，由原貴州省委常委、統戰部部長譚炯

接替。



＊中國銀行總行罰款１６００萬元，對分支機構罰款１６８０萬元＊



據介紹，對中國銀行、民生銀行、渤海銀行開展的支持民營企業及小微企業重大政策落實專

項現場檢查中發現，上述機構存在貸款資金被挪用、統計數據不真實、重大關聯交易審議程序不

規範等違法違規行為。銀保監對中國銀行總行罰款１６００萬元，對分支機構罰款１６８０萬元

，並對２名責任人員分別予以警告；對民生銀行總行沒收違法所得並處罰款６６７２﹒４６萬元

，對分支機構罰款２３００萬元，並對２名責任人員分別予以警告；對渤海銀行總行罰款４３０

萬元，對分支機構罰款１２３０萬元，並對１名責任人員予以警告。



＊渣打中國被罰沒３６２５﹒９４萬元，對分支機構罰款１３４０萬元＊



對建設銀行、渣打中國開展的風險管理及內部控制有效性現場檢查中發現，上述機構存在服

務收費質價不符、貸款管理嚴重違反審慎經營規則、理財業務投資運作不合規等多項違法違規行

為。銀保監對建設銀行總行沒收違法所得並處罰款７３４１﹒５６萬元，對分支機構罰款

１２５５０萬元，並對９名責任人員分別予以警告、罰款的行政處罰；對渣打中國總行沒收違法

所得並處罰款３６２５﹒９４萬元，對分支機構罰款１３４０萬元。

銀保監表示，下一步將依法從嚴實施行政處罰，嚴肅市場紀律，規範市場秩序，維護金融消

費者合法權益，督促銀行保險機構合規經營、穩健發展，助力金融服務實體經濟，牢牢守住不發

生系統性金融風險的底線。

