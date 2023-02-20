《海納智見－荀玉根》牛市第一波上漲的節奏及行業特徵有哪些？

《海納智見》當前Ａ股底部已過，基本面、資金面的積極因素推動下，Ａ股市場已經熊轉牛

，２０２２年１０月底以來的上漲即牛市的第一波上漲。借鑒上一輪牛市起點，可以發現

２０１９年初的牛市第一波上漲行情節奏與當前很相似。因此，本文主要對比當下與２０１９年

初，展望牛市初期第一波上漲將如何演繹。



２０１９年牛市初期第一波上漲共出現三小段上漲，分別是１９╱０１╱０４－１９╱０１

╱２１、１９╱０１╱２９－１９╱０３╱０７、１９╱０３╱２６－１９╱０４╱２２，這段

上漲中行業表現均有不同特徵。具體來看：第一小段上漲食品飲料、煤炭等偏價值板塊佔優；第

二小段上漲成長板塊的ＴＭＴ和券商漲幅居前；第三小段上漲行業普漲，牛市第一波上漲沖頂。

再來看本輪行情，２０２２年１０月底來價值、成長板塊已先後表現：第一小段上漲（２２╱

１０╱３１－２２╱１２╱０７）地產、保險等價值板塊佔優；第二小段上漲（２２╱１２╱

２３－２３╱０１╱３０）成長中計算機、電新，以及券商開始表現。１月３０日春節後第一個

交易日高開後，市場陷入短暫的震盪休整。參照２０１９年牛市第一波上漲的節奏，還有第三小

段上漲。在基本面數據回升和資金面內資流入兩大因素驅動下，第三小段上漲有望逐漸展開。



回顧２０１９年市場第一波上漲期間的三小段機會，前兩小段機會主要由外資驅動，而第三

小段內資接力。具體看，２０１８年１１月外資受積極政策持續出台的提振開啟流入，１９╱

０１市場自底部開啟第一波上漲，市場前兩波機會主要所在的１－２月期間外資合計淨流入超

１２００億元。３－４月期間的第三波機會中內資是主要驅動力。２０２２年１０月底以來的第

一波上漲行情中外資同樣已經顯著流入，２２╱１０╱３１－２３╱１╱３１期間（包括本輪第

一波上漲行情的前兩小段上漲）北上資金已累計淨流入超２３００億元。當前內資已開始呈現加

速流入的跡象，截至２３╱０２╱０９，２月槓桿資金淨買入額已達２８７億元，這也類似於

１９╱０２第三段上漲開啟前槓桿資金即開始流入，接下來公募基金發行也有望放量。內資有望

成為第三段行情的推動力。從行情漲幅看，對比歷史牛市初期第一波上漲，本次上漲時空尚有差

距。從基本面看，穩增長政策正在推動宏微觀經濟回穩向上，也將為內資回流提供信心。信貸數

據走強向釋放積極信號，未來關注高頻地產和消費數據。



從行情結構看，本輪行情在節奏和資金面與２０１９年相似，借鑒２０１９年經驗，牛市第

一波上漲的第三小段上漲行業往往普漲。去年１０月以來的上漲行情中市場已經歷了先價值、後

成長的輪漲路徑，但成長板塊漲幅低於價值板塊，且著眼全年，成長空間或更大。行業配置上，

成長板塊中重視數字經濟。政策＋技術雙輪驅動，將催化數字經濟行情展開。政策上，數字經濟

是擴內需和供給側改革的結合點，支持政策不斷推出。技術上，人工智能等技術落地行業，正加

速數字經濟發展。近期基於ＡＩＧＣ技術的ＣｈａｔＧＰＴ已經引發資本市場關注，２月１０日

京東雲宣布將推出名為ＣｈａｔＪＤ的產業版ＣｈａｔＧＰＴ。根據中國網科學援引沙利文，預

計２０２１－２０２６年中國對話式ＡＩ市場規模年複合增速將達２６％。此外，關注低碳經濟

、券商，全年維度重視消費反轉機會。



風險提示：疫情擾動影響經濟復甦。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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