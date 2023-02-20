【聚焦人幣】人幣即期收漲１０４點子報６﹒８５５５，止三連貶

《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８５５５，

較上個交易日４時３０分收盤價升１０４點子，止三連貶。全日在６﹒８５４５至６﹒８７３５

之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升９５點子，報６﹒８６１５。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６４３，較上個交易日升１６點子，結

束三連貶，上個交易日報６﹒８６５９。



＊受制於美元反彈行情，短期人民幣易貶難升＊



交易員稱，本周多項美國經濟數據及美國聯儲局政策會議紀要將公布，若數據仍偏強料繼續

支撐美元反彈行情，預計短期人民幣易貶難升。他們並表示，稍早人民銀行公布一年期和五年期

貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均維持不變符合預期，對市場影響有限。

中金公司報告認為，在３月份美國就業數據公布前，當前利好美元的邏輯仍可能會被市場繼

續交易，美元的反彈趨勢或仍將延續；預計本周人民幣匯率依舊受美元因素影響較多，區間或為

６﹒８０－６﹒９５。

興業研究觀點則指出，境內股匯聯動的態勢已經顯現，北向資金的減持可能延續到約３月末

，由此對人民幣匯率形成壓力。短期美元結匯敞口可繼續觀望，購匯敞口可在第一季度進行一定

比例的鎖定。（ｊｔ）

