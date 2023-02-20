《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進２７００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２％，今日有４６０億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放２２４０億
元。
公開市場本周共１６６２０億元逆回購到期。其中，周一到周五到期規模分別為４６０億、
９１０億、２０３０億、４８７０億和８３５０億元，均為７天期。（ｃａ）
20/02/2023 09:23
【人行操作】人行２７００億逆回購利率持平，淨投放２２４０億
《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進２７００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２％，今日有４６０億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放２２４０億
元。
公開市場本周共１６６２０億元逆回購到期。其中，周一到周五到期規模分別為４６０億、
９１０億、２０３０億、４８７０億和８３５０億元，均為７天期。（ｃａ）
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