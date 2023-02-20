【人行操作】人行２７００億逆回購利率持平，淨投放２２４０億

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進２７００億元（人民幣．下同）７天期

逆回購，中標利率持平２％，今日有４６０億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放２２４０億

元。

公開市場本周共１６６２０億元逆回購到期。其中，周一到周五到期規模分別為４６０億、

９１０億、２０３０億、４８７０億和８３５０億元，均為７天期。（ｃａ）

